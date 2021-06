Flotila iránskeho námorníctva prvýkrát vstúpila do Atlantiku

Teherán 10. júna (TASR) - Flotila iránskeho vojenského námorníctva prvýkrát vstúpila do vôd Atlantického oceána bez toho, aby navštívila prístavy iných krajín. Oznámil to vo štvrtok námestník veliteľa iránskych ozbrojených síl zodpovedný za koordináciu kontradmirál Habibolláh Sajjárí. Informuje o tom agentúra APA.



Misia flotily bola zameraná na "demonštráciu schopností Iránu v medzinárodnej námornej aréne", na "ochranu zdrojov a záujmov krajiny", spresnil Sajjárí. Informovala o tom vo štvrtok talianska tlačová agentúra ANSA.



Flotila vyplávala z iránskeho prístavu Bandar Abbás v Perzskom zálive 10. mája. Po mesiac trvajúcej plavbe po 6000 námorných míľach (vyše 11.000 kilometrov) minula Mys Dobrej nádeje a bude pokračovať smerom do severného Atlantiku, píše APA.