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Irán hlási po útoku Izraela dvoch mŕtvych vojakov

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Libanonskí bezpečnostní dôstojníci sa zhromaždili na mieste, kde izraelský nálet zasiahol budovu v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu v Libanone. Foto: TASR/AP

Miesto ich nasadenia iránske médium neuviedlo.

Autor TASR
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Teherán 9. júna (TASR) - Po včerajších útokoch Izraela hlási Irán dve úmrtia. Dvaja vojaci protivzdušnej obrany boli v pondelok zabití pri izraelskom ostreľovaní, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnila iránska tlačová agentúra Tasním. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Miesto ich nasadenia iránske médium neuviedlo. Záchranná služba predtým informovali o 15 zranených, pričom 14 z nich pochádzali z provincie Chúzistán, ležiacej na juhozápade krajiny, a jeden z hlavného mesta Teherán.

Iránske ozbrojené sily v nedeľu prvýkrát za uplynulé dva mesiace odpálili rakety na Izrael s odôvodnením, že ide o odvetu za jeho útoky v Libanone, pričom opäť požadovali ich zastavenie. Izraelské letectvo v pondelok skoro ráno reagovalo odvetnými údermi. V pondelok obe krajiny vyhlásili, že útoky sú dočasne ukončené.

Denník Financial Times v utorok informoval, že Spojené štáty sa na nich priamo nepodieľali, aj keď americké sily vyslali stíhačky na ochranu svojich vojakov dislokovaných v Izraeli.
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