< sekcia Zahraničie
Irán hlási požiar dvoch tankerov, okolnosti incidentu nie sú známe
Tankery podľa vyhlásenia gárd napriek opakovaným varovaniam iránskeho námorníctva plávali cez prieliv po nepovolenej a nebezpečnej južnej námornej trase.
Autor TASR
Teherán 12. novembra (TASR) – Dva tankery prevážajúce spolu viac ako štyri milióny barelov ropy zachvátil v noci na štvrtok požiar v Hormuzskom prielive. Podľa oznámenia iránskych Revolučných gárd išlo o nehodu na nepovolenej trase v prielive. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Tankery podľa vyhlásenia gárd napriek opakovaným varovaniam iránskeho námorníctva plávali cez prieliv po nepovolenej a nebezpečnej južnej námornej trase. Povahu údajnej nehody gardy nešpecifikovali. Uviedli len, že po prudkom výbuchu sú obe lode neschopné prevádzky. Požiar tankerov s prepravovanou ropou označili za dôsledok „slepej dôvery (prepravcov) v agresívne americké ozbrojené sily“.
Irán od vypuknutia vojny na Blízkom východe koncom februára výrazne obmedzuje lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetového exportu ropy. Teherán vyhlásil, že tankery môžu plávať iba po trase, ktorú im on schváli. Spojené štáty v reakcii zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov a pomáhajú tankerom pri preplávaní prielivom.
Iránske sily v posledných týždňoch opakovane informovali o požiaroch lodí, ktoré sa pokúsili použiť trasy považované Teheránom za nepovolené. Irán často tvrdil, že lode narazili na míny. Americké ozbrojené sily však nedávno uviedli, že z prielivu boli odstránené všetky míny.
Tankery podľa vyhlásenia gárd napriek opakovaným varovaniam iránskeho námorníctva plávali cez prieliv po nepovolenej a nebezpečnej južnej námornej trase. Povahu údajnej nehody gardy nešpecifikovali. Uviedli len, že po prudkom výbuchu sú obe lode neschopné prevádzky. Požiar tankerov s prepravovanou ropou označili za dôsledok „slepej dôvery (prepravcov) v agresívne americké ozbrojené sily“.
Irán od vypuknutia vojny na Blízkom východe koncom februára výrazne obmedzuje lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne pätina svetového exportu ropy. Teherán vyhlásil, že tankery môžu plávať iba po trase, ktorú im on schváli. Spojené štáty v reakcii zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov a pomáhajú tankerom pri preplávaní prielivom.
Iránske sily v posledných týždňoch opakovane informovali o požiaroch lodí, ktoré sa pokúsili použiť trasy považované Teheránom za nepovolené. Irán často tvrdil, že lode narazili na míny. Americké ozbrojené sily však nedávno uviedli, že z prielivu boli odstránené všetky míny.