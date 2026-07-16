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Irán hlási rozsiahle útoky v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte
IRGC tvrdia, že tieto útoky sú reakciou na americké nálety, ktoré si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahváz a poškodili úpravňu vody pre pútnikov v provincii Ílám.
Autor TASR
Teherán 16. júla (TASR) — Iránske ozbrojené sily a Iránske revolučné gardy (IRGC) tvrdia, že v noci na štvrtok uskutočnili sériu útokov na americké vojenské zariadenia v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte, ktoré sú odvetou za najnovšie údery Spojených štátov na územie Iránu. TASR o tom informuje na základe správ televízií Sky News a al-Džazíra.
Iránska armáda uviedla, že dronmi zaútočila na základňu šejka Ísu v Bahrajne, kde údajne zasiahla komunikačné a radarové systémy vrátane radarov Super Hawk a prvkov systému protivzdušnej obrany Patriot využívaných americkými silami. IRGC neskôr informovali o „zničujúcom útoku“ na tú istú základňu, pri ktorom podľa ich tvrdení boli „úplne zničené“ prieskumné a riadiace radary a tiež prečerpávacia stanica pohonných hmôt pre bojové lietadlá.
IRGC tvrdia, že tieto útoky sú reakciou na americké nálety, ktoré si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahváz a poškodili úpravňu vody pre pútnikov v provincii Ílám.
IRGC ďalej zaútočili balistickými raketami na leteckú základňu al-Azrak v Jordánsku využívanú americkým letectvom, kde údajne zasiahli odstavnú plochu pre americké lietadlá a nové americké veliteľské a riadiace centrum. Jordánska armáda predtým oznámila, že vo štvrtok ráno zneškodnila osem rakiet vypálených z Iránu.
Cieľom kombinovaného útoku IRGC dronmi a raketami bola aj americká základňa Alího as-Sálima v Kuvajte, kde bolo zasiahnuté satelitné komunikačné centrum a radar včasného varovania. IRGC vyzvali obyvateľov Kuvajtu, aby „nedovolili nepriateľovi využívať jeho územie na agresiu proti Palestíne, Libanonu, Iránu a Jemenu“ a žiadali odchod amerických síl z regiónu.
Spojené štáty uskutočnili v stredu a v noci na štvrtok masívnu vlnu útokov na ciele po celom Iráne. Podľa Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) išlo o piaty deň útokov zameraných na oslabenie schopnosti Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Počas noci na štvrtok sa operácie po prvýkrát od najnovšej eskalácie presunuli aj do severných a vnútrozemských častí Iránu.
Iránska armáda uviedla, že dronmi zaútočila na základňu šejka Ísu v Bahrajne, kde údajne zasiahla komunikačné a radarové systémy vrátane radarov Super Hawk a prvkov systému protivzdušnej obrany Patriot využívaných americkými silami. IRGC neskôr informovali o „zničujúcom útoku“ na tú istú základňu, pri ktorom podľa ich tvrdení boli „úplne zničené“ prieskumné a riadiace radary a tiež prečerpávacia stanica pohonných hmôt pre bojové lietadlá.
IRGC tvrdia, že tieto útoky sú reakciou na americké nálety, ktoré si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahváz a poškodili úpravňu vody pre pútnikov v provincii Ílám.
IRGC ďalej zaútočili balistickými raketami na leteckú základňu al-Azrak v Jordánsku využívanú americkým letectvom, kde údajne zasiahli odstavnú plochu pre americké lietadlá a nové americké veliteľské a riadiace centrum. Jordánska armáda predtým oznámila, že vo štvrtok ráno zneškodnila osem rakiet vypálených z Iránu.
Cieľom kombinovaného útoku IRGC dronmi a raketami bola aj americká základňa Alího as-Sálima v Kuvajte, kde bolo zasiahnuté satelitné komunikačné centrum a radar včasného varovania. IRGC vyzvali obyvateľov Kuvajtu, aby „nedovolili nepriateľovi využívať jeho územie na agresiu proti Palestíne, Libanonu, Iránu a Jemenu“ a žiadali odchod amerických síl z regiónu.
Spojené štáty uskutočnili v stredu a v noci na štvrtok masívnu vlnu útokov na ciele po celom Iráne. Podľa Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) išlo o piaty deň útokov zameraných na oslabenie schopnosti Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Počas noci na štvrtok sa operácie po prvýkrát od najnovšej eskalácie presunuli aj do severných a vnútrozemských častí Iránu.