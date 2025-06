Irán hlási škody v jadrových objektoch, časť v Natanze je zničená

Teherán 13. júna (TASR) - Iránske úrady tvrdia, že piatkové izraelské útoky spôsobili iba obmedzené škody v zariadeniach na obohacovanie uránu v oblastiach Fordó a Isfahán. Generálny Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi medzitým podľa agentúry Reuters uviedol, že nadzemná časť jadrového zariadenia v meste Natanz je úplne zničená, informuje TASR.



„Zasiahnuté boli iba oblasti mimo obývaných častí, takže v prípade Fordó nedošlo k žiadnym škodám v mestských zónach… V Isfaháne došlo k útokom na viaceré miesta, pričom požiare vypukli v skladoch,“ uviedol hovorca iránskej agentúry pre atómovú energiu. Škody podľa jeho slov nie sú „rozsiahle a nehrozí žiadna kontaminácia“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok večer oznámil, že Izrael podnikol proti Iránu „jednu z najväčších vojenských operácií v dejinách“. Prvú sériu „preventívnych úderov“ spustil ešte v noci na piatok proti vojenským a jadrovým cieľom v Iráne. V piatok podvečer sa objavili správy o útokoch na ďalšie lokality na iránskom území.



Izraelská armáda tvrdí, že v rámci útoku vážne poškodila podzemný komplex v Natanze, kde sa nachádzali centrifúgy na obohacovanie uránu a podporná infraštruktúra. Grossi však povedal Bezpečnostnej rade OSN, že úplne zničená bola nadzemná časť jadrového závodu na obohacovanie uránu v Natanze.



„V tejto chvíli nemáme dostatok informácií okrem tých, ktoré naznačujú, že v okolí zariadení (v Isfaháne a Fordó) prebiehali aj vojenské aktivity,“ uviedol Grossi s odvolaním sa tvrdenia iránskej strany.



Irán v reakcii na izraelské údery podnikol mohutný raketový útok na Izrael. Kým podľa zdrojov izraelskej armády bolo do útoku nasadených niekoľko desiatok rakiet, Irán tvrdí, že ich vyslal stovky. Tento rozpor môže byť spôsobený tým, že niektoré z rakiet nedosiahli cieľ, konštatoval web The Times of Israel.



Iránom vypálené rakety pomáhali Izraelu zostreľovať aj americké sily v regióne, potvrdil agentúre AFP nemenovaný predstaviteľ USA. O rozsahu zapojenia Spojených štátov do obrany Izraela sa bližšie nezmienil.



Irán označil vlnu izraelských útokov za „vyhlásenie vojny“, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump varoval Teherán pred „ešte brutálnejšími“ útokmi, ak nedosiahne dohodu o svojom jadrovom programe. Trump v piatok podľa zdroja z Bieleho domu telefonoval s Netanjahuom, podrobnosti ich rozhovoru neboli bezprostredne známe. Takisto hovoril aj s britským premiérom Keirom Starmerom, s ktorým sa zhodli na významne „diplomacie a dialógu“, uviedla Starmerova kancelária.



Medzitým šéf iránskej diplomacie Abbás Arakčí v telefonáte so svojím britským náprotivkom Davidom Lammym podľa AFP odmietol výzvy, aby Teherán prejavil zdržanlivosť. Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí zase vyhlásil, že dôsledky nepriateľského útoku „privedú (Izrael) do záhuby“.