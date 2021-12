Irán hlási úspešný štart satelitov

Teherán 30. decembra (TASR) – Irán oznámil vo štvrtok úspešné vypustenie troch svojich výskumných družíc do vesmíru. Raketa typu Símurg (Fénix, v angl. prepise: Simorgh) ich dopravila na obežnú dráhu vo výške 470 kilometrov, uviedol hovorca ministerstva obrany. Informácie priniesla agentúra DPA.



Je to veľký úspech pre islamskú republiku, povedal hovorca Ahmad Hosejní podľa oficiálnej iránskej tlačovej agentúry IRNA. Ďalšie podrobnosti neposkytol.



Podľa Teheránu majú iránske družice poskytovať údaje o počasí, prírodných pohromách a poľnohospodárstve a nesledujú vojenské ciele, preto je ich používanie v súlade s medzinárodnými predpismi.



USA a Izrael však vnímajú iránsky satelitný program kriticky. Obávajú sa, že Irán by vesmírne technológie mohol využiť na výrobu vojenských rakiet s dlhým doletom.