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Irán hlási útoky na ostrovy Kešm a Kiš

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Pohľad na Hormuzský prieliv. Foto: TASR/AP

V Kuvajte musela protivzdušná obrana zasahovať proti nepriateľským útokom a v Bahrajne sa rozozvučali sirény.

Autor TASR
Teherán/Kuvajt/Manáma 14. júla (TASR) - Spojené štáty a Irán v utorok podnikli nové útoky v Perzskom zálive. Irán hlásil údery na ostrovy Kešm a Kiš ležiace pri Hormuzskom prielive. V Kuvajte musela protivzdušná obrana zasahovať proti nepriateľským útokom a v Bahrajne sa rozozvučali sirény. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Úrad guvernéra ostrova Kešm oznámil, že ostrov zasiahol americký projektil okolo 19.00 h teheránskeho času (17.30 h SEČL). Predtým agentúra Fárs informovala, že na ostrove bolo počuť najmenej päť výbuchov.

Americký projektil explodoval aj v blízkosti zariadenia na dodávku vody a elektriny na iránskom ostrove Kiš. Štátne médiá tiež informovali o výbuchu, ktorý bol počuť v meste Andímešk v juhoriránskej provincii Chúzestán.
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