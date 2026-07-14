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Irán hlási útoky na ostrovy Kešm a Kiš
V Kuvajte musela protivzdušná obrana zasahovať proti nepriateľským útokom a v Bahrajne sa rozozvučali sirény.
Autor TASR
Teherán/Kuvajt/Manáma 14. júla (TASR) - Spojené štáty a Irán v utorok podnikli nové útoky v Perzskom zálive. Irán hlásil údery na ostrovy Kešm a Kiš ležiace pri Hormuzskom prielive. V Kuvajte musela protivzdušná obrana zasahovať proti nepriateľským útokom a v Bahrajne sa rozozvučali sirény. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Úrad guvernéra ostrova Kešm oznámil, že ostrov zasiahol americký projektil okolo 19.00 h teheránskeho času (17.30 h SEČL). Predtým agentúra Fárs informovala, že na ostrove bolo počuť najmenej päť výbuchov.
Americký projektil explodoval aj v blízkosti zariadenia na dodávku vody a elektriny na iránskom ostrove Kiš. Štátne médiá tiež informovali o výbuchu, ktorý bol počuť v meste Andímešk v juhoriránskej provincii Chúzestán.
Úrad guvernéra ostrova Kešm oznámil, že ostrov zasiahol americký projektil okolo 19.00 h teheránskeho času (17.30 h SEČL). Predtým agentúra Fárs informovala, že na ostrove bolo počuť najmenej päť výbuchov.
Americký projektil explodoval aj v blízkosti zariadenia na dodávku vody a elektriny na iránskom ostrove Kiš. Štátne médiá tiež informovali o výbuchu, ktorý bol počuť v meste Andímešk v juhoriránskej provincii Chúzestán.