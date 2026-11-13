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Irán hlási výbuch ďalšej lode v Hormuzskom prielive

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tanker sa podľa vyhlásenia gárd pokúsil preplávať po nepovolenej trase v južnej časti prielivu.

Autor TASR
Teherán 13. novembra (TASR) - Tanker prevážajúci skvapalnený zemný plyn (LNG) v piatok v Hormuzskom prielive podľa iránskych Revolučných gárd narazil na námornú mínu a vybuchol. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Tanker sa podľa vyhlásenia gárd pokúsil preplávať po nepovolenej trase v južnej časti prielivu. Názov lode ani krajinu jej registrácie neuviedli.

Iránske sily v posledných týždňoch opakovane informovali o požiaroch alebo výbuchoch na lodiach v prielive po kontakte s námornými mínami. Americké ozbrojené sily však uvádzajú, že z hlavných trás cez prieliv boli míny odstránené.

Irán od vypuknutia vojny na Blízkom východe koncom februára výrazne obmedzuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. Lode musia mať jeho povolenie na preplávanie a útočí na lode bez povolenia. Spojené štáty v reakcii zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov a tankerom pri plavbe prielivom poskytujú vojenskú podporu.

Revolučné gardy zároveň oznámili, že v noci zaútočili na americký radarový systém včasného varovania v Bahrajne. Útok nepotvrdili ani USA ani Bahrajn.
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