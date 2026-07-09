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Irán hlási výbuchy neďaleko jadrovej elektrárne Búšehr
Agentúra IRNA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa napísala, že útoky v okolí elektrárne zaznamenali okolo poludnia.
Autor TASR
Teherán 9. júla (TASR) - Viacero výbuchov bolo počuť vo štvrtok neďaleko jedinej iránskej jadrovej elektrárne Búšehr, napísala tlačová agentúra Fárs po obnovení amerických útokov na islamskú republiku. V Jordánsku sa medzičasom rozozvučali poplašné sirény, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
Agentúra IRNA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa napísala, že útoky v okolí elektrárne zaznamenali okolo poludnia. „V súvislosti s útokmi amerického nepriateľa a porušovaním dohody o prímerí sa dnes popoludní stali terčom útokov viaceré body v provincii Búšehr vrátane perimetra jadrovej elektrárne,“ uviedol predstaviteľ.
V Jordánsku sa vo štvrtok popoludní rozozvučali poplašné sirény. Tamojší verejnoprávny vysielateľ uviedol, že ich cieľom je „upozorniť občanov a vyzvať ich, aby dodržiavali pokyny“.
Iránska armáda predtým oznámila, že v reakcii na americké údery útočila kamikadze dronmi na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.
Agentúra IRNA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa napísala, že útoky v okolí elektrárne zaznamenali okolo poludnia. „V súvislosti s útokmi amerického nepriateľa a porušovaním dohody o prímerí sa dnes popoludní stali terčom útokov viaceré body v provincii Búšehr vrátane perimetra jadrovej elektrárne,“ uviedol predstaviteľ.
V Jordánsku sa vo štvrtok popoludní rozozvučali poplašné sirény. Tamojší verejnoprávny vysielateľ uviedol, že ich cieľom je „upozorniť občanov a vyzvať ich, aby dodržiavali pokyny“.
Iránska armáda predtým oznámila, že v reakcii na americké údery útočila kamikadze dronmi na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.