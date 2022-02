Hlavný jadrový vyjednávač Iránu sa vracia do Viedne na rokovania

Teherán 27. februára (TASR) - Hlavný iránsky jadrový vyjednávač Alí Bákerí v nedeľu večer odletí to Viedne, aby pokračoval v rokovaniach o obnovení jadrovej dohody Iránu so svetovými mocnosťami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bákerí pred návratom absolvoval konzultácie v Teheráne. Do Viedne sa vráti s jasnými inštrukciami, aby pokračoval v rokovaniach s cieľom dosiahnuť dohodu, píše AFP s odvolaním sa na írsku štátnu tlačovú agentúru IRNA.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján oznámil, že Teherán sa zaoberá predbežným návrhom dohody, ktorá má obnoviť dohodu medzi Iránom a z roku 2015. Tá umožnila zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií proti Iránu výmenou za prísne obmedzenia jeho jadrového programu.



Amír Abdollahján sa podľa svojich vyjadrení telefonicky spojil so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom, ktorý rozhovory vo Viedni koordinuje. Irán je podľa vyjadrení Amíra Abdollahjána "pripravený okamžite uzavrieť dobrú dohodu", ak západné krajiny preukážu skutočnú vôľu.



Vo Viedni prebiehajú rokovania o oživení jadrovej dohody s Teheránom medzi signatármi, ktorí od dohody neodstúpili: ide o Čínu, Rusko, Francúzsko, Nemecko, Britániu a Irán. USA sa na rokovaniach zúčastňujú nepriamo.



Spojené štáty od jadrovej dohody s Iránom odstúpili v roku 2018, za vlády prezidenta Donalda Trumpa, pripomína AFP. Následne USA obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.