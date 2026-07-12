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Irán: Hormuzský prieliv je dôležitejší než atómové bomby
Izrael a Západ obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely.
Autor TASR
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Teherán 12. júla (TASR) - Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí v nedeľu uviedol, že Hormuzský prieliv je dôležitejší než „desiatky atómových bômb“ a islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Izrael a Západ obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely, pripomína francúzska tlačová agentúra.
Hormuzský prieliv je podľa Rezáího „jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov“.
Poradca sa tak vyjadril po tom, čo iránske Revolučné gardy v nedeľu oznámili, že Hormuzský prieliv bude „až do odvolania“ zatvorený. K tomuto kroku pristúpili po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály a tiež po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu.
Irán v reakcii na najnovšie údery USA zaútočil na viaceré krajiny v Perzskom zálive.
Izrael a Západ obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely, pripomína francúzska tlačová agentúra.
Hormuzský prieliv je podľa Rezáího „jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov“.
Poradca sa tak vyjadril po tom, čo iránske Revolučné gardy v nedeľu oznámili, že Hormuzský prieliv bude „až do odvolania“ zatvorený. K tomuto kroku pristúpili po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály a tiež po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu.
Irán v reakcii na najnovšie údery USA zaútočil na viaceré krajiny v Perzskom zálive.