Irán: Hormuzský prieliv už nebude ako predtým, najmä pre USA a Izrael
Agentúra Fárs napojená na Revolučné gardy v nedeľu oznámila, že za posledných 24 hodín prešlo Hormuzským prielivom za 15 lodí, ktoré mali povolenie od iránskych úradov.
Teherán 6. apríla (TASR) — Plavebný režim v Hormuzskom prielive sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu, najmä pre USA a Izrael. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedlo námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC), ktoré dodalo, že v záverečnej fáze sú prípravy na zavedenie „nového poriadku“ pre Perzský záliv. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu al-Džazíra.
Vyhlásenie Revolučných gárd bolo zverejnené niekoľko dní po tom, čo výbor iránskeho parlamentu schválil návrh zákona, ktorý zavádza tranzitné poplatky pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Podľa iránskych médií návrh zahŕňa poplatky za tranzit, ktoré sa majú platiť v iránskej národnej mene rial, zákaz tranzitu pre lode spojené s USA a Izraelom a obmedzenia pre krajiny podieľajúce sa na jednostranných sankciách proti Iránu.
Zákon obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa zvrchovanosti Iránu nad prielivom, právomoci jeho ozbrojených síl, námornej bezpečnosti, environmentálnych otázok a právnej spolupráce s Ománom.
Agentúra Fárs napojená na Revolučné gardy v nedeľu oznámila, že za posledných 24 hodín prešlo Hormuzským prielivom za 15 lodí, ktoré mali povolenie od iránskych úradov. Intenzita námornej dopravy cez túto kľúčovú vodnú cestu je napriek tomu stále o 90 percent nižšia ako pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán pred viac ako mesiacom.
Vyhlásenie Revolučných gárd bolo zverejnené niekoľko dní po tom, čo výbor iránskeho parlamentu schválil návrh zákona, ktorý zavádza tranzitné poplatky pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Podľa iránskych médií návrh zahŕňa poplatky za tranzit, ktoré sa majú platiť v iránskej národnej mene rial, zákaz tranzitu pre lode spojené s USA a Izraelom a obmedzenia pre krajiny podieľajúce sa na jednostranných sankciách proti Iránu.
Zákon obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa zvrchovanosti Iránu nad prielivom, právomoci jeho ozbrojených síl, námornej bezpečnosti, environmentálnych otázok a právnej spolupráce s Ománom.
Agentúra Fárs napojená na Revolučné gardy v nedeľu oznámila, že za posledných 24 hodín prešlo Hormuzským prielivom za 15 lodí, ktoré mali povolenie od iránskych úradov. Intenzita námornej dopravy cez túto kľúčovú vodnú cestu je napriek tomu stále o 90 percent nižšia ako pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán pred viac ako mesiacom.