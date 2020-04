Iránska armáda odporučila Trumpovi zachraňovať USA pred COVID-19

Teherán 23. apríl (TASR) – Hovorca iránskej armády v rozhovore pre agentúru ISNA uviedol, že americký prezident Donald Trump by sa mal namiesto vyhrážania sústrediť na zachraňovanie vlastnej krajiny pred "závažnou krízou" spôsobenou koronvírusom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Hovorcove slová sú reakciou na Trumpov tvít, v ktorom tvrdil, že prikázal americkej armáde zničiť akékoľvek iránske plavidlo, ktoré by obťažovalo lode amerického vojenského námorníctva.



"Namiesto zastrašovania ostatných, by Američania spravili lepšie, ak by zachraňovali vlastných vojakov nakazených koronavírusom," povedal hovorca iránskej armády.



Americké ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že americká armáda považuje Trumpov tvít za odkaz iránskemu režimu, čím naznačilo, že lode amerického námorníctva hliadkujúce v Perzskom zálive v skutočnosti nedostali žiaden nový príkaz.



Dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a USA sa minulý týždeň vystupňovalo po tom, čo sa jedenásť menších ozbrojených plavidiel iránskych revolučných gárd tesne priblížilo k lodiam amerického vojenského námorníctva v severnej časti zálivu. Americké lode vykonávali v tejto oblasti cvičenie.



Pentagón uviedol, že Iránci sa dopustili "nebezpečných a provokatívnych činov", pri ktorých hrozila zrážka alebo aj horšie následky.



Iránske revolučné gardy naopak americké vojenské námorníctvo obvinili z "neprofesionálneho a provokatívneho správania", tvrdiac že USA udalosť vykreslili ako "scénu z Hollywoodu".



Irán a Spojené štáty sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Irán reagoval raketovými útokmi na iracké základne, na ktorých boli umiestnení americkí vojaci.