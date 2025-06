Irán: Hrozba útoku nás neprinúti vzdať sa obohacovania uránu

Teherán 12. júna (TASR) - Nemenovaný iránsky predstaviteľ vo štvrtok pre agentúru Reuters povedal, že hrozba izraelského útoku neprinúti Teherán skončiť s obohacovaním uránu. Informoval tiež, že iránsku vládu na riziko izraelského útoku upozornila „priateľská“ krajina v regióne, píše TASR.



Predstaviteľ uviedol, že cieľom eskalácie napätia na Blízkom východe je „ovplyvniť Teherán, aby počas nedeľňajších rokovaní so Spojenými štátmi v Ománe zmenil svoj postoj k právam v jadrovej oblasti“. Ománsky minister zahraničných vecí vo štvrtok ráno potvrdil, že v metropole Maskat sa uskutoční šieste kolo rokovaní o jadrovej dohode medzi USA a Iránom.



Americký prezident Donald Trump chce dosiahnuť novú dohodu s Iránom, ktorá by obmedzila jeho jadrové aktivity. Teheránu pohrozil bombardovaním, ak diplomacia neuspeje. Rozhovory s Iráncami označil za náročné a v stredajšom rozhovore povedal, že je menej presvedčený o súhlase Iránu s ukončením obohacovania uránu.



USA následne v noci na štvrtok ohlásili stiahnutie časti svojho personálu z veľvyslanectiev a konzulátov v Iraku a ďalších krajinách Blízkeho východu. Podľa amerických a európskych predstaviteľov, na ktorých sa odvoláva denník New York Times, to USA urobili pre zámer Izraela čoskoro zaútočiť na Irán.