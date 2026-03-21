Irán hrozí SAE odvetou za prípadné útoky na ostrovy v Perzskom zálive
Teherán 21. marca (TASR) - Iránska armáda v sobotu upozornila Spojené arabské emiráty (SAE), aby neumožnili útoky z ich územia na dva sporné ostrovy v Perzskom zálive v blízkosti strategického Hormuzského prielivu. V prípade takýchto útokov sľubuje odvetu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Varujeme Spojené arabské emiráty, že v prípade ďalšej agresie z ich územia voči iránskym ostrovom Abú Músá a Tonb-e Bozorg v Perzskom zálive, mocné ozbrojené sily Iránu zasiahnu Rás al-Chajmá v SAE ťažkými údermi,“ uviedlo vo vyhlásení operačné veliteľstvo iránskej armády Chatam al-Anbijá.
AFP informuje, že zmienené dva ostrovy kontroluje Irán, no nárokujú si ich aj SAE, čo je dlhodobo zdrojom sporov medzi týmito dvoma krajinami.
Tieto ostrovy sa nachádzajú v Perzskom zálive neďaleko Hormuzskému prielivu, ktorý Irán po začiatku americko-izraelských útokov fakticky uzavrel.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokom Izraela a USA na Irán, iránska armáda útočí nielen na Izrael, ale aj na americké záujmy v regióne a na svojich susedov v Perzskom zálive.
Irán tvrdí, že jeho operácie sú odvetou za útoky Spojených štátov a Izraela a že sú namierené proti ich vojenskej infraštruktúre. Podľa Teheránu však zodpovednosť musia niesť aj štáty, ktoré umožňujú pôsobenie amerických síl na svojom území, napríklad Katar, Bahrajn či SAE. Irán zároveň tvrdí, že samotné arabské štáty nie sú jeho cieľom a že si želá stabilitu v regióne. Štáty Perzského zálivu opakovane odsúdili túto agresiu.
