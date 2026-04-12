Nedela 12. apríl 2026
Irán hrozí tvrdou reakciou na plavbu lodí cez Hormuzský prieliv

Vojenská eskorta pakistanskej armády sprevádza konvoj, v ktorom sa pravdepodobne nachádza americký viceprezident J.D. Vance, keď prichádza na rokovania s iránskymi predstaviteľmi v Islamabade 11. apríla 2026. Lietadlo Air Force Two s viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom na palube pristálo v pakistanskom hlavnom meste. Podľa zdroja agentúry Reuters prišli do Islamabadu aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca prezidenta Jared Kushner. Americká delegácia má so zástupcami Iránu začať rokovania s cieľom ukončiť šesť týždňov trvajúcu vojnu na Blízkom východe. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia bude plavba cez tento strategický prieliv „umožnený len civilným lodiam za osobitných podmienok“.

Autor TASR
Teherán 12. apríla (TASR) — Irán varoval, že bude „rázne reagovať“ na akúkoľvek plavbu vojenských lodí cez Hormuzský prieliv. S odvolaním sa na iránske Revolučné gardy o tom v nedeľu informovala iránska štátna televízia, píše TASR.

„Každý pokus vojenských plavidiel preplávať Hormuzským prielivom sa stretne s ráznou reakciou. Námorné sily Revolučných gárd majú plnú právomoc kontrolovať pohyb lodí v Hormuzskom prielive,“ uviedlo námorné velenie Revolučných gárd podľa Iránskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti (IRIB).

Podľa vyhlásenia bude plavba cez tento strategický prieliv „umožnený len civilným lodiam za osobitných podmienok“.

Toto vyhlásenie prišlo po tom, čo ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) oznámilo, že touto strategickou námornou trasou preplávali dva torpédoborce amerického námorníctva. Za úlohu dostali zneškodniť míny, ktoré tam podľa Washingtonu rozmiestnil Teherán.

„Lode USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) preplávali Hormuzským prielivom a operovali v Perzskom zálive v rámci širšej misie, ktorej cieľom je zbaviť prieliv námorných mín, ktoré tam predtým položili iránske Revolučné gardy,“ píše sa vo vyhlásení CENTCOM.

Oznámenie CENTCOM bolo zverejnené v deň, keď sa v pakistanskej metropole Islamabad začali rokovania medzi predstaviteľmi USA a Iránu o ukončení vojny. Iránska agentúra Fárs tvrdí, že Spojené štáty na nich kladú „prehnané požiadavky“ týkajúce sa viacerých otázok vrátane Hormuzského prielivu.

Krátko po útokoch USA a Izraela na Irán, ktoré sa začali 28. februára, iránske Revolučné gardy oznámili uzatvorenie Hormuzského prielivu pre lode z „nepriateľských štátov“ a varovali pred útokmi na plavidlá, ktoré by sa o to pokúsili. Počas marca došlo k útokom na vyše 20 komerčných plavidiel. Irán v úžine rozmiestnil námorné míny, čo viedlo k faktickému zastaveniu dopravy cez túto kľúčovú námornú trasu, ktorou sa pred začiatkom konfliktu prepravovala asi pätina globálnych dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
