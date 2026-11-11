< sekcia Zahraničie
Irán hrozí útokmi na americké základne v Európe, ak USA zaútočia
Hovorca iránskej armády neskôr uviedol, že prípadný nový konflikt by sa mohol rozšíriť aj za hranice západnej Ázie.
Autor TASR
Teherán 11. novembra (TASR) - Irán by v prípade ďalšieho útoku Spojených štátov mohol zasiahnuť nielen americké vojenské základne na Blízkom východe, ale aj v Európe a na vzdialených ostrovoch. Vyhlásil to v stredu tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Ak Američania zaútočia na nás, neobmedzíme sa len na základne v našom okolí. Môžeme zasiahnuť aj niektoré americké vojenské základne v európskych krajinách,“ povedal Rezáí v rozhovore pre libanonskú televíziu Majádín. Krajiny, ktoré hostia americké jednotky, varoval, že každé miesto využité na útok proti Iránu sa môže stať terčom odvety.
Iránsky najvyšší duchovný vodca Modžtabá Chameneí podľa vyhlásenia, ktoré sa mu pripisuje, v októbri nariadil iránskym ozbrojeným silám pripraviť odvetu na útoky proti Iránu „bez geografických obmedzení.“
Hovorca iránskej armády neskôr uviedol, že prípadný nový konflikt by sa mohol rozšíriť aj za hranice západnej Ázie. Iránsky denník Kajhán následne vymenoval americké a aliančné zariadenia na Cypre, v Grécku, Rumunsku, Albánsku, Taliansku a Británii, ako aj spoločnú americko-britskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne.
Nie je jasné, či má Irán dostatočné raketové kapacity na zasiahnutie všetkých avizovaných cieľov. Podľa amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) majú jeho balistické rakety dolet približne 2000 kilometrov, pri niektorých typoch sa odhaduje až na 3000 kilometrov. Britský Kráľovský inštitút pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI) uviedol, že útok na ciele v Británii je teoreticky možný.
Rezáí zároveň poprel, že by Teherán rokoval s Washingtonom. Správy o možnom stretnutí v Katare alebo rokovaní s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom označil za nepravdivé.
Irán podľa neho stanovil sedem podmienok na ukončenie konfliktu a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým nebudú splnené. Medzi požiadavkami je ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Jadrový program Iránu podľa Rezáího nie je predmetom rokovaní.
„Ak Američania zaútočia na nás, neobmedzíme sa len na základne v našom okolí. Môžeme zasiahnuť aj niektoré americké vojenské základne v európskych krajinách,“ povedal Rezáí v rozhovore pre libanonskú televíziu Majádín. Krajiny, ktoré hostia americké jednotky, varoval, že každé miesto využité na útok proti Iránu sa môže stať terčom odvety.
Iránsky najvyšší duchovný vodca Modžtabá Chameneí podľa vyhlásenia, ktoré sa mu pripisuje, v októbri nariadil iránskym ozbrojeným silám pripraviť odvetu na útoky proti Iránu „bez geografických obmedzení.“
Hovorca iránskej armády neskôr uviedol, že prípadný nový konflikt by sa mohol rozšíriť aj za hranice západnej Ázie. Iránsky denník Kajhán následne vymenoval americké a aliančné zariadenia na Cypre, v Grécku, Rumunsku, Albánsku, Taliansku a Británii, ako aj spoločnú americko-britskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne.
Nie je jasné, či má Irán dostatočné raketové kapacity na zasiahnutie všetkých avizovaných cieľov. Podľa amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) majú jeho balistické rakety dolet približne 2000 kilometrov, pri niektorých typoch sa odhaduje až na 3000 kilometrov. Britský Kráľovský inštitút pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI) uviedol, že útok na ciele v Británii je teoreticky možný.
Rezáí zároveň poprel, že by Teherán rokoval s Washingtonom. Správy o možnom stretnutí v Katare alebo rokovaní s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom označil za nepravdivé.
Irán podľa neho stanovil sedem podmienok na ukončenie konfliktu a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým nebudú splnené. Medzi požiadavkami je ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Jadrový program Iránu podľa Rezáího nie je predmetom rokovaní.