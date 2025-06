Irán hrozí útokom na základne USA v regióne v prípade konfliktu

Dubaj 11. júna (TASR) - Ak rokovania o iránskom jadrovom programe neprinesú dohodu a medzi Spojenými štátmi a Iránom vypukne konflikt, Teherán zaútočí na americké základe v regióne, varoval v stredu minister obrany Azíz Nasírzáde. Obe krajiny plánujú šieste kolo rozhovorov ešte tento týždeň. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



„Niektorí predstavitelia na druhej strane sa vyhrážajú konfliktom, ak rokovania nebudú úspešné. Ak nám vnútia konflikt... v našom dosahu sú všetky základne USA a my sa na ne odvážne zameriame v ich hostiteľských krajinách,“ povedal Nasírzáde na tlačovej konferencii.



Americký prezident Donald Trump Iránu opakovane hrozil bombardovaním, ak nedosiahne novú jadrovú dohodu.



Ďalšie kolo rozhovorov by sa malo konať tento týždeň v Ománe, podľa Trumpa vo štvrtok, no podľa Teheránu v nedeľu. Očakáva sa, že Teherán predloží protinávrh voči ponuke USA, ktorú odmietol. Trump v utorok vyhlásil, že Irán je na rokovaniach „čoraz agresívnejší“.



Nasírzáde v stredu dodal, že Teherán nedávno otestoval raketu s dvojtonovou bojovou hlavicou a nebude akceptovať obmedzenia. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vo februári povedal, že jeho krajina by mala naďalej rozvíjať svoju armádu a jej výzbroj.