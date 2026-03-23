< sekcia Zahraničie
Irán hrozí zamínovaním Perzského zálivu v prípade invázie
Agentúra AP minulý týždeň s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode s približne 2500 príslušníkmi námornej pechoty.
Autor TASR
Teherán 23. marca (TASR) - Rada obrany Iránu v pondelok pohrozila, že nechá rozmiestniť námorné míny v celom Perzskom zálive, ak sa nepriateľ pokúsi podniknúť pozemnú inváziu do krajiny. Predtým médiá informovali, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje plány na okupáciu alebo blokádu iránskeho ostrova Chárk s cieľom prinúť Teherán znovu otvoriť Hormuzský prieliv, píše TASR.
Rada vo vyhlásení varovala pred „akýmkoľvek pokusom o útok na iránske pobrežie alebo ostrovy“. Za následok to podľa nej bude mať, že všetky prístupové cesty v Perzskom zálive a pozdĺž pobrežia budú zamínované rôznymi typmi námorných mín.
„V takomto prípade sa celý Perzský záliv prakticky na dlhú dobu ocitne v situácii podobnej tej v Hormuzskom prielive,“ upozornila rada. Pripomenula tiež, že plavidlá štátov, ktoré sa nezapájajú do bojov na Blízkom východe, môžu prejsť cez Hormuzský prieliv iba po dohode s Iránom.
V pondelok večer washingtonského času vyprší 48-hodinové ultimátum, ktoré Trump dal Iránu na to, aby opäť otvoril Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. V opačnom prípade sú USA podľa neho pripravené zničiť elektrárne v islamskej republike.
V reakcii na Trumpovo ultimátum iránske sily pohrozili útokmi na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne.
Agentúra AP minulý týždeň s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode s približne 2500 príslušníkmi námornej pechoty. Toto nasadenie môže podľa médií signalizovať pozemnú operáciu pripravovanú viac než tri týždne po začiatku americko-izraelského útoku na Irán.
Trumpova administratíva podľa spravodajského webu Axios zvažuje okupáciu alebo blokádu ostrova Chárk, ktorý je kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry, pričom zabezpečuje približne 90 percent exportu ropy islamskej republiky. Biely dom v reakcii uviedol, že armáda USA môže ostrov „neutralizovať kedykoľvek“, ak Trump vydá príslušný rozkaz.
Účinná iránska blokáda v danej oblasti paralyzovala obchodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a prispela k prudkému rastu svetových cien ropy.
