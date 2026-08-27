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Iran Human Rights: Irán v roku 2026 popravil viac ako 500 ľudí
Aktivisti obviňujú Irán, že po celonárodných protestoch a začatí vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára využíva trest smrti ako prostriedok na zastrašovanie obyvateľstva.
Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Irán v tomto roku popravil už viac ako 500 ľudí napriek tomu, že americký prezident Donald Trump Teherán opakovane vyzýva, aby popravy zastavil. Vo štvrtok o tom informovala nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR), píše TASR na základe agentúry AFP.
Podľa IHR bolo v roku 2026 v Iráne popravených najmenej 511 ľudí, z toho minimálne 29 v súvislosti s januárovými protivládnymi protestami. Medzi popravenými je najmenej 16 žien a 13 „politických väzňov“ spájaných so zakázanými opozičnými skupinami, uviedla organizácia.
Aktivisti obviňujú Irán, že po celonárodných protestoch a začatí vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára využíva trest smrti ako prostriedok na zastrašovanie obyvateľstva.
„Všetky popravy, bez ohľadu na obvinenia, majú jasný vnútroštátny účel – vyvolať strach a zabrániť novým protestom,“ povedal pre agentúru AFP riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-Mogaddam.
„Máme veľké obavy, že tento trend sa v nadchádzajúcich mesiacoch môže ešte zhoršiť,“ dodal.
Podľa jeho slov sa medzinárodné spoločenstvo počas vojny na Blízkom východe sústredilo na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a na samotný konflikt, čím „poskytlo úradom väčší priestor na vykonávanie popráv demonštrantov, politických väzňov a ďalších osôb odsúdených na smrť“.
Trump Irán v súvislosti s popravami kritizoval aj v utorok na svojej platforme Truth Social. „Ide o humanitárnu krízu obrovských rozmerov, ktorú treba IHNEĎ zastaviť,“ poznamenal v príspevku. Amírí-Mogaddam prezidentove slová privítal.
Podľa IHR ďalší demonštranti boli buď odsúdení na smrť, alebo čelia obvineniam, za ktoré hrozí trest smrti, vrátane viac ako 70 osôb v meste Isfahán v strednom Iráne, kde v januári prebiehali intenzívne protesty.
Viac ako 30 krajín, vrátane Francúzska, Spojeného kráľovstva či Kanady, tento mesiac odsúdilo uplatňovanie trestu smrti v Iráne s tým, že islamská republika demonštrantov popravuje, aby „umlčala odpor“.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International popravil Irán v roku 2025 najmenej 2159 ľudí.
Podľa IHR bolo v roku 2026 v Iráne popravených najmenej 511 ľudí, z toho minimálne 29 v súvislosti s januárovými protivládnymi protestami. Medzi popravenými je najmenej 16 žien a 13 „politických väzňov“ spájaných so zakázanými opozičnými skupinami, uviedla organizácia.
Aktivisti obviňujú Irán, že po celonárodných protestoch a začatí vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára využíva trest smrti ako prostriedok na zastrašovanie obyvateľstva.
„Všetky popravy, bez ohľadu na obvinenia, majú jasný vnútroštátny účel – vyvolať strach a zabrániť novým protestom,“ povedal pre agentúru AFP riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-Mogaddam.
„Máme veľké obavy, že tento trend sa v nadchádzajúcich mesiacoch môže ešte zhoršiť,“ dodal.
Podľa jeho slov sa medzinárodné spoločenstvo počas vojny na Blízkom východe sústredilo na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a na samotný konflikt, čím „poskytlo úradom väčší priestor na vykonávanie popráv demonštrantov, politických väzňov a ďalších osôb odsúdených na smrť“.
Trump Irán v súvislosti s popravami kritizoval aj v utorok na svojej platforme Truth Social. „Ide o humanitárnu krízu obrovských rozmerov, ktorú treba IHNEĎ zastaviť,“ poznamenal v príspevku. Amírí-Mogaddam prezidentove slová privítal.
Podľa IHR ďalší demonštranti boli buď odsúdení na smrť, alebo čelia obvineniam, za ktoré hrozí trest smrti, vrátane viac ako 70 osôb v meste Isfahán v strednom Iráne, kde v januári prebiehali intenzívne protesty.
Viac ako 30 krajín, vrátane Francúzska, Spojeného kráľovstva či Kanady, tento mesiac odsúdilo uplatňovanie trestu smrti v Iráne s tým, že islamská republika demonštrantov popravuje, aby „umlčala odpor“.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International popravil Irán v roku 2025 najmenej 2159 ľudí.