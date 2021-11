Irán ignoruje hrozby o hladomore a vracia utečencov do Afganistanu

Kábul/Teherán/Valetta 11. novembra (TASR) - Irán každý týždeň posiela späť do Afganistanu, ovládaného radikálnym fundamentalistickým hnutím Taliban, desaťtisíce afganských migrantov, a to aj napriek tamojšej hrozbe hladomoru.



Informovali o tom humanitárne agentúry i očití svedkovia. Mnohí Afganci pritom tvrdia, že s nimi iránske úrady zle zaobchádzajú.



Násilnosti a zničená ekonomika v uplynulých rokoch vyhnali z Afganistanu milióny ľudí, pričom časť z nich našla domov aj v Iráne a iných susedných krajinách.



Prevzatie Kábulu Talibanom v polovici augusta tohto roku znásobilo krízu v Afganistane – narušilo medzinárodné toky pomoci, ktorá je o to potrebnejšia, že pre veľké sucho viac ako polovica obyvateľstva Afganistanu čelí akútnemu nedostatku potravín, upozornila agentúra AFP.



Ale napriek životným podmienkam, ktoré na nich v Afganistane čakajú, Irán naďalej núti Afgancov k návratu do svojej vlasti.



Vracajúci sa Afganci, ktorých kontaktovala agentúra AFP, informovali, že ich zadržiavajú v preplnených, špinavých táboroch, pričom niektorých pred transportom na hraničný priechod zbili.



Tieto ich tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť a agentúry OSN ich nechceli komentovať.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) informovala, že v čase od 21. do 27. októbra, čo je posledné zdokumentované obdobie, sa z Iránu vrátilo 28.115 afganských migrantov. V tomto roku sa ich zatiaľ vrátilo 1,031.757. Medzi nimi bolo aj najmenej 3200 detí bez sprievodu.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) apeloval na všetky štáty, aby zastavili nútené návraty Afgancov vzhľadom na "veľmi nestabilnú situáciu" v Afganistane. Dodal, že je v kontakte aj s iránskou vládou.



Irán vždy tvrdil, že víta afganských utečencov a poskytuje im potrebnú pomoc, a v posledných týždňoch posielal do tejto susednej krajiny aj zásielky humanitárnej pomoci. V októbri však iránske ministerstvo vnútra apelovalo, aby sa Afganci nevydávali na cestu do Iránu, pretože "naše kapacity sú obmedzené".



Agentúra DPA vo štvrtok informovala, že Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) vidí v Afganistane zvýšené riziko prenasledovania niektorých žiadateľov po tom, ako moc v krajine prevzal islamistický Taliban.



Ohrození sú najmä bývalí príslušníci afganskej armády a bezpečnostných síl, zamestnanci úradov zahraničných vlád, pracovníci médií a aktivisti za ľudské práva.



Okrem toho potenciálni žiadatelia majú priamo v Afganistane menej možností, kam sa obrátiť a žiadať o ochranu, vyplýva zo správy EASO.



Dodáva sa v nej, že mestá ako Kábul, Herát a Mazár-e Šaríf už nie sú pre niektorých žiadateľov o azyl považované za bezpečné.



V auguste, keď Taliban v Afganistane prevzal moc, počet žiadostí o azyl z Afganistanu v EÚ vzrástol o 38 percent, vyplýva to štatistiky EASO. Afganci tak tvoria momentálne najpočetnejšiu skupinu žiadateľov o azyl, doteraz ňou trvalo boli obyvatelia Sýrie.