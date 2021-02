Irán informoval MAAE o obmedzení inšpekcie svojich jadrových zariadení

Teherán/Viedeň 15. februára (TASR) - Irán v pondelok informoval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), že 21. februára prestane predbežne uplatňovať dodatkový protokol, ktorý inšpektorom MAAE udeľuje rozsiahle právomoci v súvislosti s kontrolami jadrových zariadení islamskej republiky. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil iránsky veľvyslanec pri MAAE Kazím Gharíb Abádí, informovala agentúra Reuters.



"Neznamená to ukončenie všetkých inšpekcií dozorného orgánu OSN pre jadrovú energiu... Všetky tieto kroky sú vratné, ak druhá strana zmení svoj prístup a splní si svoje povinnosti," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



Iránsky parlament totiž v novembri minulého roka prijal zákon, ktorý vláde ukladá povinnosť zastaviť inšpekcie svojich jadrových zariadení, ako aj zintenzívniť obohacovanie uránu nad hranicu stanovenú v jadrovej dohode z roku 2015 v prípade, že na krajinu budú aj naďalej uvalené sankcie.



Jadrová dohoda z roku 2015, známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju vtedy podpísali Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Spojené štáty pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa však od tejto zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody. Administratíva nového prezidenta Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.