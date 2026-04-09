Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Irán informoval o alternatívnych námorných trasách v Hormuze

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 9. apríla (TASR) - Irán vo štvrtok zverejnil mapu s alternatívnymi trasami v Hormuzskom prielive, aby pomohol lodiam, ktoré sa cez úžinu plavia, vyhnúť sa námorným mínam. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá, informuje TASR.

Hormuzský prieliv je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Irán ho prakticky uzavrel v reakcii na útoky Izraela a Spojených štátov, ktoré sa začali 28. februára, čo ovplyvnilo globálne dodávky dôležitých komodít a spôsobilo prudký nárast cien energií.

Teherán však súhlasil s opätovným otvorením Hormuzského prielivu v rámci dvojtýždňového prímeria, ktoré Irán uzavrel s USA v noci na stredu.

„Všetky lode, ktoré majú v úmysle preplávať Hormuzským prielivom, týmto upozorňujeme, že v záujme dodržania zásad námornej bezpečnosti a ochrany pred možnými zrážkami s námornými mínami... by mali využiť alternatívne trasy pre plavbu v Hormuzskom prielive,“ uviedli iránske Revolučné gardy v stanovisku citovanom miestnymi médiami.

Vyhlásenie obsahovalo pokyny pre alternatívnu trasu vstupu a výstupu cez prieliv.

Iránska organizácia pre prístavy a námornú dopravu (PMO) pár hodín predtým oznámila, že bezpečné trasy v Hormuzskom prielive sú vopred určené a lode ich musia využívať v koordinácii s iránskymi Revolučnými gardami, informovala Reuters.

Bezpečná vstupná trasa podľa PMO vedie z Ománskeho zálivu smerom na sever od ostrova Larak, zatiaľ čo bezpečná výstupná trasa z Perzského zálivu vedie južne od ostrova Larak smerom k Ománskemu zálivu.
.

