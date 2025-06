Irán informoval o ďalších útokoch Izraela napriek výzvam Trumpa

Teherán/Tel Aviv 24. júna (TASR) - Iránske a izraelské médiá informovali v utorok o nových izraelských leteckých útokoch na Irán, hoci americký prezident Trump uviedol, že Izrael ich odvolal na jeho žiadosť s cieľom zachovať prímerie. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



V Teheráne bolo počuť dva výbuchy, uviedla agentúra Mízán. Izraelský armádny rozhlas uviedol, že Izrael zasiahol radar neďaleko iránskej metropoly. Viaceré iránske médiá hlásili aj explózie a aktivovanie protivzdušnej obrany v dvoch mestách severovýchodne od Teheránu, napísala agentúra AFP.



Trump krátko predtým na sociálnej sieti oznámil, že izraelské lietadlá sa obrátia a poletia domov, pričom prímerie zostáva v platnosti. Pred odletom na summit NATO tiež novinárom povedal, že prímerie porušili obe krajiny, a Izrael vyzval, aby odvolal „obrovský“ útok v reakcii na vystrelenie jednej rakety, ktoré mohlo byť podľa Trumpa neúmyselné.



„V podstate tu máme dve krajiny, ktoré bojujú tak dlho a tak úporne, že už nevedia, čo vlastne robia,“ vyhlásil viditeľne nahnevaný šéf Bieleho domu predtým, ako sa odvrátil od kamier a zamieril k vrtuľníku.



Izraelské médiá informovali, že Trump telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Ten mu podľa reportéra servera Axios povedal, že Izrael obmedzí rozsah bombardovacej misie, no neodvolá ju, pretože musí na porušenie prímeria Iránom reagovať. Netanjahuova kancelária sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok oznámil, že nariadil armáde nové útoky na ciele v Teheráne v reakcii na odpálenie iránskych rakiet na izraelské územie.



Irán vystrelenie rakiet poprel a tvrdil, že izraelské útoky pokračovali hodinu a pol po určenom začiatku prímeria. Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že poslednú vlnu 14 rakiet odpálili niekoľko minút pred vstupom dohody o prímerí do platnosti, a to v reakcii na izraelské údery.