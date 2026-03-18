Irán informoval o smrti tajomníka bezpečnostnej rady Alího Larídžáního
Výzva na účasť na týchto zhromaždeniach bola zverejnená po tom, ako Izrael v utorok dopoludnia informoval o atentáte na Larídžáního, ktorý bol považovaný za kľúčovú postavu iránskeho režimu.
Teherán 17. marca (TASR) - Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v utorok večer potvrdila smrť svojho tajomníka Alího Larídžáního, ktorého zabitie pri útoku oznámila izraelská armáda už v utorok dopoludnia. Informovala o tom televízia Sky News, píše TASR.
Predtým o Larídžáního smrti informovali aj iránske médiá. Správu o tom priniesli krátko po tom, čo Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) potvrdil zabitie veliteľa jednotky Basídž Ghólamrezu Solejmáního.
Rada národnej bezpečnosti vo svojom komuniké uviedla, že Larídžánímu sa „dostalo sladkej milosti mučeníctva.“ Spolu s ním boli „za úsvitu“ zabití aj jeho syn, ako aj ďalší z predstaviteľov rady a niekoľko Larídžaního osobných strážcov.
Exilová televízia Iran International so sídlom v Londýne predtým s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že izraelský nálet v noci na utorok, pri ktorom zahynul aj Larídžání, pripravil o život tiež jeho syna, Larídžáního zástupcu v bezpečnostnej rade Alího Báteního a zástupcu veliteľa jednotiek Basídž Kásema Kurejšího.
V reakcii na tento vývoj izraelská armáda v utorok podvečer deklarovala, že chce „vystopovať, nájsť a zneškodniť“ aj nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie pred viac ako týždňom ešte neobjavil na verejnosti.
„Chameneího nepočuť, ani nevidieť, ale jednu vec vám môžem povedať: budeme naďalej prenasledovať každého, kto predstavuje hrozbu pre Izrael. Neexistuje preňho beztrestnosť, budeme ho stopovať, nájdeme ho a zneškodníme,“ vyhlásil hovorca izraelskej armády, brigádny generál Effie Defrin v televíznom príhovore.
Na výzvu iránskeho vedenia sa v utorok večer vo viacerých iránskych mestách zišli tisíce ľudí na zhromaždeniach proti „sprisahaniam“ a na podporu režimu. Štátna televízia odvysielala početných protestujúcich mávajúcich iránskymi vlajkami na zhromaždeniach, ktoré boli zvolané v predvečer perzského Nového roku.
Výzva na účasť na týchto zhromaždeniach bola zverejnená po tom, ako Izrael v utorok dopoludnia informoval o atentáte na Larídžáního, ktorý bol považovaný za kľúčovú postavu iránskeho režimu.
Predtým o Larídžáního smrti informovali aj iránske médiá. Správu o tom priniesli krátko po tom, čo Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) potvrdil zabitie veliteľa jednotky Basídž Ghólamrezu Solejmáního.
Rada národnej bezpečnosti vo svojom komuniké uviedla, že Larídžánímu sa „dostalo sladkej milosti mučeníctva.“ Spolu s ním boli „za úsvitu“ zabití aj jeho syn, ako aj ďalší z predstaviteľov rady a niekoľko Larídžaního osobných strážcov.
Exilová televízia Iran International so sídlom v Londýne predtým s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že izraelský nálet v noci na utorok, pri ktorom zahynul aj Larídžání, pripravil o život tiež jeho syna, Larídžáního zástupcu v bezpečnostnej rade Alího Báteního a zástupcu veliteľa jednotiek Basídž Kásema Kurejšího.
V reakcii na tento vývoj izraelská armáda v utorok podvečer deklarovala, že chce „vystopovať, nájsť a zneškodniť“ aj nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie pred viac ako týždňom ešte neobjavil na verejnosti.
„Chameneího nepočuť, ani nevidieť, ale jednu vec vám môžem povedať: budeme naďalej prenasledovať každého, kto predstavuje hrozbu pre Izrael. Neexistuje preňho beztrestnosť, budeme ho stopovať, nájdeme ho a zneškodníme,“ vyhlásil hovorca izraelskej armády, brigádny generál Effie Defrin v televíznom príhovore.
Na výzvu iránskeho vedenia sa v utorok večer vo viacerých iránskych mestách zišli tisíce ľudí na zhromaždeniach proti „sprisahaniam“ a na podporu režimu. Štátna televízia odvysielala početných protestujúcich mávajúcich iránskymi vlajkami na zhromaždeniach, ktoré boli zvolané v predvečer perzského Nového roku.
Výzva na účasť na týchto zhromaždeniach bola zverejnená po tom, ako Izrael v utorok dopoludnia informoval o atentáte na Larídžáního, ktorý bol považovaný za kľúčovú postavu iránskeho režimu.