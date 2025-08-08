< sekcia Zahraničie
Irán: Izrael chce novým plánom etnicky vyčistiť Gazu
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza.
Autor TASR
Teherán 8. augusta (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo aktualizovaný izraelský vojnový plán, ktorý zahŕňa prevzatie kontroly nad mestom Gaza, a obvinilo Izrael zo snahy o „etnickú čistku“ na palestínskom území. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Plán oznámený Izraelom „je ďalším jasným znakom konkrétneho zámeru sionistického režimu etnicky vyčistiť Gazu a spáchať genocídu na Palestínčanoch,“ uviedol vo vyhlásení hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakají.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Na prehodnotenie tohto plánu vyzvala Izrael v piatok aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník OSN António Guterres označil tento plán za nebezpečnú eskaláciu.
