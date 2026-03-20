Piatok 20. marec 2026
Irán: Izraelské útoky zasiahli Teherán

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 20. marca (TASR) - Izrael v piatok opätovne útočil na iránsku metropolu Teherán a na severnú oblasť krajiny v okolí Kaspického mora. V Iráne si obyvatelia pripomínajú prvý deň perzského nového roka Novrúz a moslimovia na celom svete sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Spravodajcovia agentúry AFP uviedli, že Teherán je v súčasnosti menej zaplnený, než je v tomto ročnom období zvykom, keďže mnohí ľudia utiekli na sever. Napriek tomu sa podľa nich v piatok na teheránskych trhoch pohybovalo veľké množstvo nakupujúcich.

Izraelská armáda avizovala útoky aj v iránskom regióne Nur na brehoch Kaspického mora, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Podľa AFP sa tejto oblasti doteraz z veľkej časti útoky vyhýbali.

Iránska tlačová agentúra Tasnim v piatok informovala, že v prístavoch v Perzskom zálive bolo zničených 16 iránskych nákladných lodí „v dôsledku americko-sionistického leteckého útoku“.

Vojna na Blízkom východe trvá už takmer tri týždne. Vyvolali ju izraelsko-americké útoky na Irán z 28. februára, na ktoré Teherán reagoval odvetnými útokmi proti krajinám v celom regióne.
.

Neprehliadnite

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

Komentár J. Hrabka: Zmena pomerov

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty