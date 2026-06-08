< sekcia Zahraničie
Irán je ochotný ďalej rokovať
Izrael objasnil, že jeho útoky boli reakciou na iránske raketové ostreľovanie.
Autor TASR
Tel Aviv 8. júna (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok vyhlásil, že Irán je aj po ukončení vojenskej operácie proti Izraelu naďalej ochotný rokovať. „Obrana a diplomacia sú dva piliere národnej moci. Neopustili sme ani bojisko, ani rokovací stôl,“ uviedol Pezeškiján v príspevku na sieti X citovanom agentúrou AFP.
Krátko predtým iránske vojenské velenie oznámilo zastavenie útokov proti Izraelu. Tomuto oznámeniu predchádzalo niekoľko hodín vzájomných útokov. Teherán podnikol niekoľko vĺn úderov na Izrael, zatiaľ čo izraelské letectvo zasiahlo ciele v strednom a západnom Iráne. Iránske médiá následne informovali o výbuchoch v Teheráne a ďalších mestách. Tel Aviv okrem iného zaútočil na petrochemický závod v meste Máhšahr, ktorý podľa armády slúžil na výrobu materiálov pre balistické rakety. Cieľom sa stali aj mobilné raketové odpaľovacie zariadenia.
Izrael objasnil, že jeho útoky boli reakciou na iránske raketové ostreľovanie. Teherán zase tvrdí, že konal v odvete za nedeľňajší izraelský útok na južné predmestia Bejrútu. Iránske Revolučné gardy oznámili, že zasiahli dve izraelské vojenské základne.
Irán zároveň obvinil Spojené štáty z podnecovania eskalácie. „Nikto neverí, že by Izrael podnikol takéto kroky bez koordinácie so Spojenými štátmi,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Biely dom sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadril.
Americký prezident Donald Trump po pondelkových útokoch vyzval Izrael a Irán, aby okamžite zastavili ostreľovanie. Krátko nato spoločné velenie iránskych ozbrojených síl oznámilo pozastavenie útočných operácií. Zároveň však varovalo, že ak Izrael alebo jeho spojenci podniknú ďalšie „agresívne a nepriateľské kroky“, vrátane útokov v južnom Libanone, Irán odpovie ešte tvrdšie než doteraz.
Spravodajský server The Times of Israel (TOI) medzičasom s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvolal na pondelok večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu.
Nemenovaní izraelskí predstavitelia naznačili, že aj Izrael sa - po tlaku Bieleho domu - rozhodol zastaviť svoje odvetné útoky na Irán. Upozornili však, že ešte nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie. Citované zdroje zdôraznili, že Izrael nezastaví svoju ofenzívu proti proiránskemu šiitskému hnutiu Hizballáh v južnom Libanone. Dodali zároveň, že sa „zdá, že toto kolo bojov je za nami. Čakáme na konečné rozhodnutie politického vedenia.“
V súčasnej situácii sa podľa AP prehlbujú rozpory medzi Trumpom a Netanjahuom. Aj keď vojnu proti Iránu spustili koordinovane, v posledných mesiacoch sa ich postoje čoraz viac rozchádzajú. Izraelský premiér podľa pozorovateľov ignoroval výhrady prezidenta USA voči útokom na Bejrút a následným úderom proti Iránu. Trump viackrát verejne naznačil svoju nespokojnosť s postupom Tel Avivu.
Na pozadí konfliktu politikov rastú obavy civilného obyvateľstva na oboch stranách. V Izraeli zostali v pondelok školy zatvorené, aj keď mnohé firmy a služby fungovali. Obyvatelia Teheránu sa medzičasom pripravujú na možnosť, že vojna bude pokračovať, píše AP.
Krátko predtým iránske vojenské velenie oznámilo zastavenie útokov proti Izraelu. Tomuto oznámeniu predchádzalo niekoľko hodín vzájomných útokov. Teherán podnikol niekoľko vĺn úderov na Izrael, zatiaľ čo izraelské letectvo zasiahlo ciele v strednom a západnom Iráne. Iránske médiá následne informovali o výbuchoch v Teheráne a ďalších mestách. Tel Aviv okrem iného zaútočil na petrochemický závod v meste Máhšahr, ktorý podľa armády slúžil na výrobu materiálov pre balistické rakety. Cieľom sa stali aj mobilné raketové odpaľovacie zariadenia.
Izrael objasnil, že jeho útoky boli reakciou na iránske raketové ostreľovanie. Teherán zase tvrdí, že konal v odvete za nedeľňajší izraelský útok na južné predmestia Bejrútu. Iránske Revolučné gardy oznámili, že zasiahli dve izraelské vojenské základne.
Irán zároveň obvinil Spojené štáty z podnecovania eskalácie. „Nikto neverí, že by Izrael podnikol takéto kroky bez koordinácie so Spojenými štátmi,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Biely dom sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadril.
Americký prezident Donald Trump po pondelkových útokoch vyzval Izrael a Irán, aby okamžite zastavili ostreľovanie. Krátko nato spoločné velenie iránskych ozbrojených síl oznámilo pozastavenie útočných operácií. Zároveň však varovalo, že ak Izrael alebo jeho spojenci podniknú ďalšie „agresívne a nepriateľské kroky“, vrátane útokov v južnom Libanone, Irán odpovie ešte tvrdšie než doteraz.
Spravodajský server The Times of Israel (TOI) medzičasom s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvolal na pondelok večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu.
Nemenovaní izraelskí predstavitelia naznačili, že aj Izrael sa - po tlaku Bieleho domu - rozhodol zastaviť svoje odvetné útoky na Irán. Upozornili však, že ešte nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie. Citované zdroje zdôraznili, že Izrael nezastaví svoju ofenzívu proti proiránskemu šiitskému hnutiu Hizballáh v južnom Libanone. Dodali zároveň, že sa „zdá, že toto kolo bojov je za nami. Čakáme na konečné rozhodnutie politického vedenia.“
V súčasnej situácii sa podľa AP prehlbujú rozpory medzi Trumpom a Netanjahuom. Aj keď vojnu proti Iránu spustili koordinovane, v posledných mesiacoch sa ich postoje čoraz viac rozchádzajú. Izraelský premiér podľa pozorovateľov ignoroval výhrady prezidenta USA voči útokom na Bejrút a následným úderom proti Iránu. Trump viackrát verejne naznačil svoju nespokojnosť s postupom Tel Avivu.
Na pozadí konfliktu politikov rastú obavy civilného obyvateľstva na oboch stranách. V Izraeli zostali v pondelok školy zatvorené, aj keď mnohé firmy a služby fungovali. Obyvatelia Teheránu sa medzičasom pripravujú na možnosť, že vojna bude pokračovať, píše AP.