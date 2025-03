Irán je ochotný zvážiť vedenie obmedzených jadrových rokovaní s USA

Washington 9. marca (TASR) – Irán je ochotný zvážiť jadrové rokovania so Spojenými štátmi, no iba ak sa budú týkať obáv z "potenciálnej militarizácie" jadrového programu a nie jeho úplného zastavenia. V nedeľu to prostredníctvom sociálnej platformy X uviedla iránska diplomatická misia pri OSN. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ak je cieľom rokovaní rozptýliť akékoľvek obavy druhej strany z militarizácie jadrového programu Iránu, takéto diskusie možno zvážiť. Ak však má byť cieľom zrušenie iránskeho mierového jadrového programu, aby sa mohlo povedať, že sa teraz podarilo dosiahnuť to, v čom Obama zlyhal, také rokovania sa nikdy neuskutočnia," uvádza vyhlásenie.



Príspevok sa objavil na účte diplomatickej misie na sociálnej platforme X iba deň po tom, ako najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu ostro kritizoval postup, ktorý opísal ako šikanátorské taktiky. Narážal tým na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa vyhrážal vojenským zásahom proti Iránu, pripomína AFP.



Trump v piatok vyhlásil, že poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhuje nové rokovania o jadrovom programe Iránu. V liste vyjadril nádej, že Teherán bude rokovať, v opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“, povedal Trump v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox Business odvysielanom v piatok.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragčí v sobotu uviedol, že žiadny list im zatiaľ nebol doručený.



Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody z roku 2015.



Trump a Izrael kritizovali jadrovú dohodu ako neadekvátnu. Irán sa v nej výmenou za zrušenie sankcií zaviazal k obmedzeniu svojho jadrového programu. Diplomatické snahy o oživenie jadrovej dohody zatiaľ nepriniesli žiadne konkrétne výsledky.