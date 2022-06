Irán je pripravený ihneď reagovať na prípadné politické kroky MAAE

Teherán 3. júna (TASR) - Irán je pripravený "okamžite" zareagovať na akýkoľvek politický krok Západu voči Teheránu prijatý na budúcotýždňovom zasadnutí Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). V piatok to povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v telefonickom rozhovore so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borellom. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Akýkoľvek politický krok Spojených štátov a troch európskych štátov v MAAE by bezpochyby vyvolal primeranú a okamžitú reakciu zo strany Iránskej islamskej republiky," uviedol Abdollahján.



MAAE vo svojej nedávnej správe informovala, že Irán stále "neobjasnil otázky" v súvislosti s jadrovým materiálom, ktorý sa predtým našiel v troch lokalitách (v Marivane, Varamine a Turkuzábáde), kde sa s ním oficiálne nepracovalo.



USA, Francúzsko, Británia a Nemecko požadujú, aby Rada guvernérov MAAE prijala voči Teheránu konkrétne opatrenia za to, že tieto otázky odmieta dlhodobo zodpovedať, informuje Reuters.



Abdollahján tvrdí, že takýto krok by bol "v rozpore s diplomatickou praxou, unáhlený a nekonštruktívny". Podľa jeho slov to by tiež sťažil a skomplikoval celý proces vyjednávania o obnovení iránskej jadrovej dohody z roku 2015.



Šéf Iránskej diplomacie zároveň povedal, že návšteva šéfa MAAE v Izraeli, ktorý je úhlavným nepriateľom Iránu, bola v rozpore s nestrannosťou tejto agentúry, informovali iránske štátne médiá.