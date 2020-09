Irán je pripravený na výmenu všetkých väzňov s USA

New York 21. septembra (TASR) - Irán je pripravený na úplnú výmenu väzňov so Spojenými štátmi. Uviedol to v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého citovala agentúra Reuters.



Washington dlhodobo žiada prepustenie amerických občanov vrátane iránsko-amerického podnikateľa Siamaka Namaziho a jeho otca Baquera Namaziho, ktorých považuje za politických väzňov. Teherán zasa trvá na prepustení Iráncov väznených v USA.



USA a Irán sa navzájom obviňujú z toho, že občanov druhej strany väznia len z politických dôvodov. Voči Američanom zadržiavaným v Iráne sú spravidla vznášané obvinenia zo špionáže a podobne. Iránci sú v USA trestaní hlavne za porušovanie sankcií uvalených na Teherán.



"V amerických väzeniach sú Iránci, ktorí tam sú len preto, že odmietli zradiť svoju krajinu (Irán). Sme pripravení všetkých vymeniť," uviedol Zaríf v období vyostreného napätia medzi oboma krajinami. "Opakujem: môžeme si vymeniť všetkých väzňov. Bodka."



Šéf iránskej diplomacie to uviedol počas virtuálneho vystúpenia na pôde organizácie Rada pre medzinárodné vzťahy (CFR), ktorá sídli v New Yorku.



Dlhodobo napäté vzťahy medzi Iránom a USA sa ďalej zhoršujú od roku 2018, keď vláda prezidenta USA Donalda Trump jednostranne odstúpila od dohody o iránskom jadrovom programe a znovu zaviedla voči Teheránu sankcie.



Napriek tomu si obe krajiny odvtedy už dvakrát vymenili väzňov, a to v júni a decembri 2018.



Oznam iránskeho ministerstva zahraničných vecí prichádza v čase, keď Washington v pondelok na Irán uvalil ďalšie sankcie, prostredníctvom ktorých vraj trestá Irán za porušovanie zbrojného embarga OSN.