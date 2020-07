Irán je pripravený zaplatiť škody za zostrelené ukrajinské lietadlo

Teherán 31. júla (TASR) - Irán je "v zásade" pripravený zaplatiť Ukrajine škody za dopravné lietadlo, ktoré neúmyselne zostrelila iránska armáda. Oznámil to v piatok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



"V princípe sme s tým súhlasili, ale táto záležitosť je časovo veľmi intenzívna," povedal hovorca, ktorého na základe miestnych médií citovala tlačová agentúra DPA.



Dodal, že exaktný čas platby sa ešte iba určí, pričom stále zostáva na preverenie a prerokovanie niekoľko technických a právnych otázok.



Boeing 737 leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), smerujúci z Teheránu do Kyjeva, zostrelili iránske protivzdušné sily krátko po štarte 8. januára, pričom zahynulo všetkých 176 ľudí na palube.



Irán pôvodne označil za príčinu nešťastia technický problém lietadla, neskôr však priznal neúmyselné zostrelenie stroja na pozadí zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi v susednom Iraku.



Príslušný iránsky letecký úrad vo svojej záverečnej správe o incidente, zverejnenej v polovici júla, hovorí o "zlyhaní ľudského faktora", tvrdiac, že chybný radarový systém spôsobil komunikačné problémy so zodpovednou vojenskou jednotkou.



Irán odovzdal takzvané čierne skrinky zo zostreleného lietadla Francúzsku; momentálne ich analyzujú francúzske bezpečnostné úrady.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, že by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.