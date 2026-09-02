< sekcia Zahraničie
Irán: Kálíbáf ostro kritizoval USA po útoku na svadobnú hostinu
Kuvajt v priebehu dňa potvrdil iránske dronové útoky.
Autor TASR
Teherán 2. septembra (TASR) - Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu nazval Spojené štáty „Satanom“. Reagoval na útok amerických síl, ktoré zasiahli svadobnú hostinu na juhu krajiny. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Podľa iránskych predstaviteľov zahynuli v utorok pri útoku najmenej štyria ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
„Škola v Mínábe: masaker detí. Športová hala v Lamerde: zavraždené deti. Svadba v Kúhestaku: zabité deti spolu s rodinami. Ak sa nejaká mocnosť správa ako Satan, vyberá si ciele ako Satan a zabíja ako Satan, je to Satan. Chráni mladšieho Satana, ktorý robí to isté? Je to VEĽKÝ Satan,“ vyhlásil Kálíbáf na sieti X.
AFP vysvetľuje, že pojem „Satan“ pre USA používal v roku 1979 zakladateľ Islamskej republiky Rúholláh Chomejní a doteraz sa v rôznych podobách používa pre pomenovanie Washingtonu a Izraela.
USA sa k najnovšiemu incidentu priamo nevyjadrila. Hovorca Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) Tim Hawkins iba uviedol, že „americká armáda na rozdiel od IRGC (Iránskych Revolučných gárd) nikdy nemieri na civilistov“.
Washington v noci na stredu ukončil ďalšiu sériu útokov na Irán. Podľa CENTCOM-u išlo o reakciu na nedávne pokusy Teheránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov.
Iránske sily následne oznámili, že spustili útoky na americké vojenské ciele vo viacerých krajinách v regióne.
Podľa iránskej armády „desiatky útočných dronov... zaútočili na radarové systémy a pozície amerických síl na základniach Zafra a Al Minhad v Spojených arabských emirátoch (SAE)“. Dodala, že takisto útočila aj na „radarové zariadenia a miesta zhromaždenia“ amerických síl na leteckej základni Šajch Ísá v Bahrajne.
Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že podnikli útoky aj na sily USA v Kuvajte, Jordánsku, Bahrajne a v Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu.
Agentúra DPA s odvolaním sa na iránske médiá informovala, že najnovšia vlna amerických útokov na Irán si vyžiadala celkovo najmenej 15 obetí.
Kuvajt v priebehu dňa potvrdil iránske dronové útoky. V jednom obytnom dome v hlavnom meste spôsobili požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu a nikto nezomrel.
Podľa iránskych predstaviteľov zahynuli v utorok pri útoku najmenej štyria ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
„Škola v Mínábe: masaker detí. Športová hala v Lamerde: zavraždené deti. Svadba v Kúhestaku: zabité deti spolu s rodinami. Ak sa nejaká mocnosť správa ako Satan, vyberá si ciele ako Satan a zabíja ako Satan, je to Satan. Chráni mladšieho Satana, ktorý robí to isté? Je to VEĽKÝ Satan,“ vyhlásil Kálíbáf na sieti X.
AFP vysvetľuje, že pojem „Satan“ pre USA používal v roku 1979 zakladateľ Islamskej republiky Rúholláh Chomejní a doteraz sa v rôznych podobách používa pre pomenovanie Washingtonu a Izraela.
USA sa k najnovšiemu incidentu priamo nevyjadrila. Hovorca Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) Tim Hawkins iba uviedol, že „americká armáda na rozdiel od IRGC (Iránskych Revolučných gárd) nikdy nemieri na civilistov“.
Washington v noci na stredu ukončil ďalšiu sériu útokov na Irán. Podľa CENTCOM-u išlo o reakciu na nedávne pokusy Teheránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov.
Iránske sily následne oznámili, že spustili útoky na americké vojenské ciele vo viacerých krajinách v regióne.
Podľa iránskej armády „desiatky útočných dronov... zaútočili na radarové systémy a pozície amerických síl na základniach Zafra a Al Minhad v Spojených arabských emirátoch (SAE)“. Dodala, že takisto útočila aj na „radarové zariadenia a miesta zhromaždenia“ amerických síl na leteckej základni Šajch Ísá v Bahrajne.
Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že podnikli útoky aj na sily USA v Kuvajte, Jordánsku, Bahrajne a v Arbíle, hlavnom meste irackého Kurdistanu.
Agentúra DPA s odvolaním sa na iránske médiá informovala, že najnovšia vlna amerických útokov na Irán si vyžiadala celkovo najmenej 15 obetí.
Kuvajt v priebehu dňa potvrdil iránske dronové útoky. V jednom obytnom dome v hlavnom meste spôsobili požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu a nikto nezomrel.