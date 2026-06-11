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Irán: Každá loď prechádzajúca Hormuzom bude cieľom útoku
Iránska armáda tiež uviedla, že uzavretie prielivu bolo vyvolané zmenenou bezpečnostnou situáciou po najnovších amerických útokoch, napísala agentúra DPA.
Autor TASR
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Teherán 11. júna (TASR) - Irán vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca Hormuzským prielivom bude považovaná za cieľ útoku. Agentúra Mehr uviedla, že vojenské velenie nariadilo úplné uzavretie tohto prielivu pre všetky plavidlá, vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Teherán tak reagoval na najnovšie útoky zo strany Spojených štátov. Armáda USA však poprela tvrdenia Iránu o uzavretí Hormuzu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“.
Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.
Iránska armáda tiež uviedla, že uzavretie prielivu bolo vyvolané zmenenou bezpečnostnou situáciou po najnovších amerických útokoch, napísala agentúra DPA.
Armáda USA neskôr poprela tvrdenie Teheránu o tom, že Hormuz bol úplne uzavretý. „PRAVDA: Obchodné lode dnes večer naďalej prechádzajú do a z Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
Ozbrojené sily USA krátko pred polnocou stredoeurópskeho letného času oznámili, že v rámci najnovšej eskalácie napätia zasahujú „viaceré ciele“ na území Iránu. Útoky prišli po tom, ako ich avizoval prezident USA Donald Trump a neskôr aj minister obrany Pete Hegseth.
Iránske médiá hlásili výbuchy na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu a západne od Teheránu. Na viacerých miestach boli aktivované systémy protivzdušnej obrany.
Televízia Fox New s odvolaním sa na slová Trumpa informovala, že americká armáda použila pri najnovšom útoku 49 rakiet Tomahawk, pričom viaceré z nich zasiahli ciele len niekoľko desiatok kilometrov od iránskeho hlavného mesta.
„Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“.
Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.
Iránska armáda tiež uviedla, že uzavretie prielivu bolo vyvolané zmenenou bezpečnostnou situáciou po najnovších amerických útokoch, napísala agentúra DPA.
Armáda USA neskôr poprela tvrdenie Teheránu o tom, že Hormuz bol úplne uzavretý. „PRAVDA: Obchodné lode dnes večer naďalej prechádzajú do a z Hormuzského prielivu,“ napísalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
Ozbrojené sily USA krátko pred polnocou stredoeurópskeho letného času oznámili, že v rámci najnovšej eskalácie napätia zasahujú „viaceré ciele“ na území Iránu. Útoky prišli po tom, ako ich avizoval prezident USA Donald Trump a neskôr aj minister obrany Pete Hegseth.
Iránske médiá hlásili výbuchy na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu a západne od Teheránu. Na viacerých miestach boli aktivované systémy protivzdušnej obrany.
Televízia Fox New s odvolaním sa na slová Trumpa informovala, že americká armáda použila pri najnovšom útoku 49 rakiet Tomahawk, pričom viaceré z nich zasiahli ciele len niekoľko desiatok kilometrov od iránskeho hlavného mesta.