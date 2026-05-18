Irán: Komunikácia s Washingtonom pokračuje prostredníctvom Pakistanu
Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, ale trvalú mierovú dohodu neuzavreli.
Autor TASR
Teherán 18. mája (TASR) - Dialóg medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračuje prostredníctvom Pakistanu v úlohe sprostredkovateľa, potvrdilo v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Irán podľa AFP oznámil, že reagoval na nový návrh USA zameraný na ukončenie vojny a dodal, že komunikácia pokračuje napriek správam iránskych médií, ktoré označili požiadavky Washingtonu za prehnané.
„Ako sme včera oznámili, naše obavy sme vyjadrili americkej strane,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Poukázal na to, že dialóg „pokračuje prostredníctvom pakistanského sprostredkovateľa“, podrobnosti však neposkytol.
Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, ale trvalú mierovú dohodu neuzavreli. Rokovania, ktoré sprostredkuje Pakistan, sú oficiálne pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany.
Spojené štáty stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington neposkytol Teheránu žiadne ústupky.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
