Irán koncom týždňa vypustí do vesmíru satelit

Teherán 3. februára (TASR) - Irán koncom týždňa vypustí na obežnú dráhu pozorovací satelit. V pondelok to vyhlásil iránsky minister telekomunikácií Mohammad-Džavád Ázerí Džahromí. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nebojíme sa neúspechu a nestratíme nádej. S vašimi modlitbami a vierou v Boha sa koncom týždňa satelit Zafar... vydá na orbitu 530 kilometrov od zemského povrchu," uviedol na sociálnej sieti Twitter Ázerí Džahromí.



Podľa Spojených štátov je vypustenie satelitu súčasťou iránskeho programu vývoja balistických rakiet. Šéf iránskej vesmírnej agentúry Mortezá Berárí však v sobotu podľa spravodajskej stanice al-Džazíra uistil, že Irán sa zasadzuje o "mierové využitie kozmického priestoru".



Satelit by mal podľa Berárího fungovať 18 mesiacov. Hlavnou náplňou jeho práce by mal byť zber satelitných snímok.