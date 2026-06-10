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Irán: Krajiny Perzského zálivu musia zabrániť útokom USA a Izraela

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu na sociálnej sieti X už oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu.

Autor TASR
Teherán 10. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že susedné štáty Perzského zálivu majú „právnu i morálnu povinnosť“ zabrániť Spojeným štátom a Izraelu v útokoch. Vyhlásilo to po tom, čo Teherán a Washington podnikli vzájomné údery, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Rezort iránskej diplomacie vo vyhlásení „zdôraznil právnu a morálnu zodpovednosť všetkých krajín v regióne (najmä tých, ktoré ležia na južnom pobreží Perzského zálivu) zabrániť americkej a izraelskej armáde v tom, aby využívali ich územie alebo zariadenia na plánovanie, organizovanie, uskutočňovanie či podporovanie nepriateľských krokov proti Iránu“.

Irán a USA spustili vzájomné útoky po tom, čo v noci na stredu došlo neďaleko Hormuzského prielivu k zrúteniu amerického vrtuľníka, ktorý podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa zostrelila islamská republika.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu na sociálnej sieti X už oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu. Teherán však podobne vyhlásenie doposiaľ nevydal a podnikol viaceré údery na americké ciele. Došlo k tomu napriek prímeriu vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára.
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