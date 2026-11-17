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Irán kritizoval Bahrajn za kruté tresty voči šiitským moslimom
Súd v Bahrajne v pondelok odsúdil 64 šiitských moslimov vrátane 57 duchovných na doživotné väzenie na základe obvinení z terorizmu, uviedli ľudskoprávne organizácie a bahrajnský predstaviteľ.
Autor TASR
Teherán 17. novembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok kritizovalo hromadné rozsudky bahrajnského súdu nad 64 šiitskými moslimami, ktorých odsúdil na doživotné väzenie. Tresty označilo za kruté a odmietlo obvinenia z prepojení odsúdených osôb s Teheránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort uviedol, že „považuje tieto kruté tresty vynesené na základe falošných zámienok... za systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv.“ Tvrdenia, že odsúdení mali väzby na Irán označilo ministerstvo za „úplne nepravdivé“.
Ministerstvo zároveň obvinilo Bahrajn zo „zneužívania súdnictva na potláčanie požiadaviek na dodržiavanie práv“. Takýto prístup podľa neho diskredituje bahrajnský súdny systém, spochybňuje platnosť vynesených rozsudkov a ešte viac poukazuje na „nelegitímnosť vládnucej elity krajiny“.
Súd v Bahrajne v pondelok odsúdil 64 šiitských moslimov vrátane 57 duchovných na doživotné väzenie na základe obvinení z terorizmu, uviedli ľudskoprávne organizácie a bahrajnský predstaviteľ.
Bahrajnský inštitút pre práva a demokraciu (BIRD) s odvolaním sa na právnika, ktorý sa zúčastnil na pojednávaní, tvrdí, že súd uložil ďalším piatim osobám 15-ročný trest väzenia.
Tlačová agentúra Bahrajnu potvrdila informácie o týchto uložených trestoch, pričom neuviedla konkrétny počet odsúdených. Podľa nej ich potrestali za „založenie a vedenie teroristickej skupiny napojenej na iránske Revolučné gardy, ktorá presadzuje pozastavenie platnosti ústavy a zvrhnutie vládnuceho systému“.
Rezort uviedol, že „považuje tieto kruté tresty vynesené na základe falošných zámienok... za systematické a rozsiahle porušovanie ľudských práv.“ Tvrdenia, že odsúdení mali väzby na Irán označilo ministerstvo za „úplne nepravdivé“.
Ministerstvo zároveň obvinilo Bahrajn zo „zneužívania súdnictva na potláčanie požiadaviek na dodržiavanie práv“. Takýto prístup podľa neho diskredituje bahrajnský súdny systém, spochybňuje platnosť vynesených rozsudkov a ešte viac poukazuje na „nelegitímnosť vládnucej elity krajiny“.
Súd v Bahrajne v pondelok odsúdil 64 šiitských moslimov vrátane 57 duchovných na doživotné väzenie na základe obvinení z terorizmu, uviedli ľudskoprávne organizácie a bahrajnský predstaviteľ.
Bahrajnský inštitút pre práva a demokraciu (BIRD) s odvolaním sa na právnika, ktorý sa zúčastnil na pojednávaní, tvrdí, že súd uložil ďalším piatim osobám 15-ročný trest väzenia.
Tlačová agentúra Bahrajnu potvrdila informácie o týchto uložených trestoch, pričom neuviedla konkrétny počet odsúdených. Podľa nej ich potrestali za „založenie a vedenie teroristickej skupiny napojenej na iránske Revolučné gardy, ktorá presadzuje pozastavenie platnosti ústavy a zvrhnutie vládnuceho systému“.