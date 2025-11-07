< sekcia Zahraničie
Irán kritizoval izraelské útoky na Libanon
Hizballáh vo štvrtok vyhlásil, že má právo brániť sa proti Izraelu, a Libanon, hoci viazaný prímerím, nie je podľa hnutia nútený zapojiť sa do rokovaní s Izraelom.
Autor TASR
Teherán 7. novembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo „brutálne“ útoky Izraela na Libanon. Izrael napriek prímeriu útočí na juh Libanonu, pričom tvrdí, že jehoterčom sú ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort diplomacie islamskej republiky vo svojom vyhlásení naliehal na „Organizáciu Spojených národov, medzinárodné spoločenstvo a krajiny z regiónu, aby sa postavili vojenskej agresii“ Izraela. Zároveň vyjadrilo „ľútosť nad mučeníctvom libanonských občanov počas brutálnych útokov“.
Izrael vo štvrtok oznámil, že zasiahol niekoľko cieľov militantného hnutia v južnom Libanone. Od novembra 2024 je v Libanone v platnosti prímerie, avšak Izrael naďalej pokračuje v útokoch. Tvrdí, že cieľom jeho najnovších útokov je zabrániť hnutiu v opätovnom vyzbrojení. Štvrtkové útoky si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali jednu obeť.
Irán je považovaný za kľúčového podporovateľa tohto libanonského hnutia a v júni bol taktiež terčom útokov Izraela, pričom do 12 dní trvajúcej izraelsko-iránskej vojny sa útokom na jadrové zariadenia Iránu zapojili aj Spojené štáty.
