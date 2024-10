Irán kritizoval sankcie a dodal, že Rusku nedodal balistické strely

Teherán 15. októbra (TASR) - Irán v utorok odsúdil nové sankcie EÚ a Británie voči Teheránu a poprel, že by Rusku poskytol balistické rakety, ktoré by Moskva mohla použiť vo vojne na Ukrajine. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bagájího, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Niektoré európske krajiny a Spojené kráľovstvo bohužiaľ bez dôkazov tvrdili, že Irán vojensky zasiahol do tohto konfliktu, čo je úplne vyvrátené," napísal Bagájí v príspevku na sociálnej sieti. Dodal, že nové sankcie EÚ a Británie sú v rozpore s medzinárodným právom.



Nové sankcie EÚ sa zameriavajú na spoločnosti a jednotlivcov zapojených do iránskych programov, ktoré sa týkajú balistických rakiet, a do dodávok týchto rakiet a ďalších zbraní do Ruska.



Jednou zo sankcionovaných spoločností je iránska štátna letecká spoločnosť Iran Air. Sankcie zahŕňajú aj zmrazenie aktív a zákaz vstupu do EÚ a nadobudnú platnosť po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Európska únia Irán niekoľkokrát varovala, aby Rusku nedodával balistické rakety, ktoré by Moskva mohla používať vo vojne na Ukrajine.