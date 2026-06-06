< sekcia Zahraničie
Irán kritizuje najnovšiu správu MAAE ako nástroj politického nátlaku
MAAE po izraelsko-amerických útokoch opakovane vyzýva Irán, aby umožnil obnovenie inšpekcií a preverenie stavu svojich jadrových zariadení.
Autor TASR
Teherán 6. júna (TASR) - Irán v sobotu označil správu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá vyjadrila znepokojenie nad obmedzeným prístupom k iránskym jadrovým zariadeniam a vyzvala Teherán na „konštruktívnu spoluprácu“, za „nástroj politického nátlaku“. Na svojom webe o tom v sobotu informoval denník Le Monde, píše TASR.
V čase útoku Spojených štátov a Izraela na Irán z 28. februára viedol Teherán s Washingtonom rokovania o svojom jadrovom programe. Podobná situácia nastala aj počas 12-dňovej vojny v júni 2025. Počas oboch konfliktov boli iránske jadrové zariadenia opakovane bombardované.
„Ak chce MAAE prispieť k diplomatickému riešeniu, musí sa vyhnúť premene technickej správy na nástroj politického nátlaku,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti X námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí.
V dôvernej správe, do ktorej vo štvrtok nahliadla agentúra AFP, MAAE uvádza, že nedostatočný prístup k jadrovým lokalitám v Iráne predstavuje „dôvod na obavy z hľadiska šírenia jadrových zbraní“.
V správe sa zdôrazňuje, že hoci MAAE uznáva, že vojenské útoky na iránske jadrové zariadenia vytvorili bezprecedentnú situáciu, je nevyhnutné, aby inšpektori MAAE mohli v Iráne bezodkladne vykonávať svoje inšpekčné a overovacie činnosti.
Iránsky predstaviteľ upozornil, že MAAE nikdy neodsúdila izraelsko-americké útoky na iránske jadrové zariadenia. „Takýto vojenský útok nie je len porušením iránskej suverenity, ale aj priamym úderom proti jadrovej bezpečnosti,“ uviedol Gharíbábádí, ktorý sa špecializuje na právne otázky.
„Nie je možné ignorovať príčinu vzniknutého problému a následne prezentovať jeho dôsledky ako výčitku voči Iránu,“ dodal.
MAAE po izraelsko-amerických útokoch opakovane vyzýva Irán, aby umožnil obnovenie inšpekcií a preverenie stavu svojich jadrových zariadení. Teherán však tvrdí, že bezpečnostná situácia po útokoch takéto kontroly komplikuje.
V čase útoku Spojených štátov a Izraela na Irán z 28. februára viedol Teherán s Washingtonom rokovania o svojom jadrovom programe. Podobná situácia nastala aj počas 12-dňovej vojny v júni 2025. Počas oboch konfliktov boli iránske jadrové zariadenia opakovane bombardované.
„Ak chce MAAE prispieť k diplomatickému riešeniu, musí sa vyhnúť premene technickej správy na nástroj politického nátlaku,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti X námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí.
V dôvernej správe, do ktorej vo štvrtok nahliadla agentúra AFP, MAAE uvádza, že nedostatočný prístup k jadrovým lokalitám v Iráne predstavuje „dôvod na obavy z hľadiska šírenia jadrových zbraní“.
V správe sa zdôrazňuje, že hoci MAAE uznáva, že vojenské útoky na iránske jadrové zariadenia vytvorili bezprecedentnú situáciu, je nevyhnutné, aby inšpektori MAAE mohli v Iráne bezodkladne vykonávať svoje inšpekčné a overovacie činnosti.
Iránsky predstaviteľ upozornil, že MAAE nikdy neodsúdila izraelsko-americké útoky na iránske jadrové zariadenia. „Takýto vojenský útok nie je len porušením iránskej suverenity, ale aj priamym úderom proti jadrovej bezpečnosti,“ uviedol Gharíbábádí, ktorý sa špecializuje na právne otázky.
„Nie je možné ignorovať príčinu vzniknutého problému a následne prezentovať jeho dôsledky ako výčitku voči Iránu,“ dodal.
MAAE po izraelsko-amerických útokoch opakovane vyzýva Irán, aby umožnil obnovenie inšpekcií a preverenie stavu svojich jadrových zariadení. Teherán však tvrdí, že bezpečnostná situácia po útokoch takéto kontroly komplikuje.