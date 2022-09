Irán kritizuje Paríž za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí

Teherán 29. septembra (TASR) - Irán vo štvrtok kritizoval Francúzsko za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, pretože Paríž podporil protesty po smrti mladej Kurdky zadržanej mravnostnou políciou. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Teherán si predvolal francúzskeho chargé d'affaires a tlmočil mu, že "odmieta a dôrazne odsudzuje zasahovanie ... do vnútorných záležitostí Iránu pomocou falošných interpretácií," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí. Iránu prekáža účasť troch francúzskych predstaviteľov na protestoch v Paríži a komické kroky magazínu Charlie Hebdo, napísala iránska agentúra Fars.



Teherán tiež vo štvrtok zintenzívnil tlak na osobnosti verejného života v spojitosti s vlnou protestov, proti ktorým polícia tvrdo zasahuje.



Mahsu Amíníovú (22) zadržala mravnostná polícia 13. septembra v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť oznámili 16. septembra. Polícia však tvrdí, že zomrela prirodzenou smrťou.