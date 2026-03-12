< sekcia Zahraničie
Irán kritizuje rezolúciu BR OSN; považuje ju za zneužitie jej mandátu
Podľa BR OSN sú útoky Iránu na štáty Perzského zálivu porušením medzinárodného práva a predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání v stredu kritizoval rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá požaduje okamžité zastavenie iránskych útokov na štáty Perzského zálivu, a vyhlásil ju za politicky motivovanú. Informovala o tom agentúra AFP.
„Dnešný krok predstavuje očividné zneužitie mandátu Bezpečnostnej rady na presadzovanie politických cieľov určitých členov, rôznych štátov zodpovedných za brutálnu agresívnu vojnu proti mojej krajine,“ povedal na pôde BR OSN Íravání.
Podľa BR OSN sú útoky Iránu na štáty Perzského zálivu porušením medzinárodného práva a predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. V rezolúcii navrhnutej Bahrajnom BR OSN „požaduje okamžité zastavenie všetkých útokov Iránskej islamskej republiky proti Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom a Jordánsku“.
Za rezolúciu hlasovalo 13 členov rady, stáli členovia Rusko a Čína sa zdržali. Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán jej text nespomína.
Členovia rady tiež odsúdili „všetky kroky alebo hrozby zo strany Iránskej islamskej republiky zamerané na uzavretie, blokovanie alebo iné narušenie medzinárodnej plavby cez Hormuzský prieliv alebo ohrozovanie námornej bezpečnosti v prielive Báb al-Mandeb“.
Irán s raketovými a dronovými útokmi na krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské zariadenia, začal v reakcii na vojenskú operáciu Izraela a Spojených štátov. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu zasiahnutým krajinám ospravedlnil a vyhlásil, že Teherán s údermi prestane, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín.
Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Íravání v utorok ostro kritizoval členov BR OSN, ktorí návrh podporili, a obvinil ich, že sa snažia „odmeniť agresorov a potrestať obeť prostredníctvom zaujatého a politicky motivovaného uznesenia“.
