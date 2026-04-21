Irán kritizuje SAE za zadržanie osôb údajne napojených na Teherán
Vyšetrovanie ukázalo, že skupina mala väzby na najvyššie vedenie Iránu.
Autor TASR
Teherán 21. apríla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok odsúdilo zadržanie niekoľkých osôb v Spojených arabských emirátoch (SAE) pre ich údajné napojenie na Teherán. Podľa pondelkového vyhlásenia SAE skupina pripravovala teroristické činy a snažila sa o nábor občanov krajiny. TASR o tom píše na základe agentúry AFP.
Úrad štátnej bezpečnosti SAE v pondelok informoval o „rozbití teroristickej organizácie a zadržaní jej členov“, ktorí „plánovali systematické teroristické a sabotážne operácie“ v krajine.
Vyšetrovanie ukázalo, že skupina mala väzby na najvyššie vedenie Iránu. Štátna bezpečnosť zverejnila aj policajné fotografie 27 mužov a ich mená, nie však štátnu príslušnosť.
Hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí v utorok uviedol, že k zadržaniam došlo pod „neopodstatnenými zámienkami“. SAE zároveň vyzval, „aby rešpektovali práva a ľudskú dôstojnosť jednotlivcov a zdržali sa odvetných krokov“.
Štáty Perzského zálivu zasahujú na svojom území proti nepriateľským bunkám napojeným na Irán a jeho libanonského spojenca Hizballáh po tom, ako Teherán počas vojny na Blízkom východe útočil na svojich susedov v regióne.
Pred dvojtýždňovým prímerím medzi USA a Iránom, ktoré vyprší v stredu, smerovala väčšina iránskych útokov na SAE, hoci väčšinu z nich zastavila protivzdušná obrana.
Úrad štátnej bezpečnosti SAE v pondelok informoval o „rozbití teroristickej organizácie a zadržaní jej členov“, ktorí „plánovali systematické teroristické a sabotážne operácie“ v krajine.
Vyšetrovanie ukázalo, že skupina mala väzby na najvyššie vedenie Iránu. Štátna bezpečnosť zverejnila aj policajné fotografie 27 mužov a ich mená, nie však štátnu príslušnosť.
Hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí v utorok uviedol, že k zadržaniam došlo pod „neopodstatnenými zámienkami“. SAE zároveň vyzval, „aby rešpektovali práva a ľudskú dôstojnosť jednotlivcov a zdržali sa odvetných krokov“.
Štáty Perzského zálivu zasahujú na svojom území proti nepriateľským bunkám napojeným na Irán a jeho libanonského spojenca Hizballáh po tom, ako Teherán počas vojny na Blízkom východe útočil na svojich susedov v regióne.
Pred dvojtýždňovým prímerím medzi USA a Iránom, ktoré vyprší v stredu, smerovala väčšina iránskych útokov na SAE, hoci väčšinu z nich zastavila protivzdušná obrana.