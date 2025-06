Irán kritizuje zákaz vstupu svojich občanov do USA

Teherán 7. júna (TASR) - Irán v sobotu ostro skritizoval výnos amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý iránskym občanom zakazuje vstup do Spojených štátov. Teherán označil tento dokument za prejav „hlbokej nevraživosti“ voči Iráncom a moslimom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Rozhodnutie zakázať vstup iránskym občanom – len na základe ich vierovyznania a národnosti – poukazuje nielen na hlbokú nepriateľskosť amerických predstaviteľov voči iránskemu národu a moslimom, ale zároveň porušuje medzinárodné právo,“ uviedol predstaviteľ iránskeho ministerstva zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X. Alí Réza Hašemí Radžáí v statuse dodal, že ide o „jasný dôkaz nadvlády supremacistického a rasistického zmýšľania v radoch amerických zákonodarcov“.



Trump v stredu podpísal výnos, ktorým od pondelka 9. júna znemožní do USA vstup ľuďom z 12 krajín zahŕňajúcich Afganistan, Mjanmarsko, Čad, Konžskú republiku, Rovníkovú Guineu, Eritreu, Haiti, Irán, Líbyu, Somálsko, Sudán a Jemen.



Cieľom tohto opatrenia je „chrániť Američanov pred nebezpečnými zahraničnými aktérmi," oznámil Biely dom. Zavedenie zákazu podľa Trumpa podnietil nedeľný teroristický útok v meste Boulder v štáte Colorado, pretože „zdôraznil extrémne nebezpečenstvo, aké pre našu krajinu predstavuje vstup cudzincov, ktorí nie sú riadne preverení.“



Počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017-21 Trump pristúpil k podobnému opatrenie, keď výnosom zakázal vstup do USA osobám cestujúcim zo siedmich krajín s moslimskou väčšinou.