Pondelok 18. máj 2026
Laureátku Nobelovej ceny Mohammadíovú prepustili z nemocnice

Na snímke Narges Mohammadíová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 18. mája (TASR) - Iránsku aktivistku bojujúcu za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú po viac než dvoch týždňoch prepustili z nemocnice v Teheráne, kam ju previezli po prudkom zhoršení zdravotného stavu, uviedli v pondelok jej priaznivci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Jej stúpenci vyzvali, aby 54-ročná aktivistka zostala v domácom liečení, kde by mohla dostať potrebnú starostlivosť a každodennú fyzioterapiu. Mohammadíovú 1. mája urgentne previezli z väzenia do nemocnice na severozápade Iránu po tom, ako upadla do bezvedomia. O necelých desať dní neskôr ju prepustili na kauciu a previezli do zariadenia v Teheráne, kde ju vyšetril tím špecialistov.

Mohammadíová získala Nobelovu cenu za mier v roku 2023 v čase, keď bola už niekoľkýkrát vo väzení.

Zatiaľ naposledy sa tam dostala vlani v decembri, keď ju zatkli v severovýchodnom iránskom meste Mašhad. Jej rodina uviedla, že zdravotný stav aktivistky sa vo väzení zhoršoval aj preto, lebo pri zatýkaní ju zbili. V marci prekonala infarkt a už pred uväznením mala v pľúcach krvnú zrazeninu. Preto užívala lieky na riedenie krvi a potrebovala neustále monitorovanie, dodáva AP.
