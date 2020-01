Lietadlo skĺzlo z pristávacej dráhy. Zabrzdilo pred obývanou oblasťou

Teherán 27. januára (TASR) - Iránske dopravné lietadlo so 150 pasažiermi na palube skĺzlo v pondelok pri pristávaní v meste Máhšahr z pristávacej dráhy smerom do obývanej oblasti a prišlo o podvozok. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa agentúry je zo záberov, ktoré zverejnila iránska štátna televízia, zrejmé, že mohlo dôjsť k vážnej tragédii. Stroj sa totiž podarilo zastaviť len neďaleko od obývanej oblasti.



Nakoniec však neboli hlásené nijaké vážne zranenia, pričom cestujúci opustili lietadlo organizovane cez predný východ a únikový východ ponad krídlo.



Iránske médiá v súvislosti s nehodou spresnili, že išlo o vnútroštátny let z Teheránu. Predmetné lietadlo identifikovala AP ako McDonnell Douglas MD-80.