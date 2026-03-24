Irán: Lode, ktoré nie sú nepriateľské, môžu Hormuzom prechádzať
Teherán 24. marca (TASR) - Irán povedal členom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), že lode, ktoré nie sú voči nemu nepriateľské, môžu prechádzať cez Hormuzský prieliv. Informoval o tom v utorok denník Financial Times s odvolaním sa na zaslaný list, píše TASR.
Iránske ministertsvo zahraničných vecí podľa FT v liste členským krajinám IMO uvádza, že Irán „prijal potrebné a primerané opatrenia, aby zabránil agresorom a ich podporovateľom zneužívať Hormuzský prieliv na pokračovanie v nepriateľských operáciách“.
Teherán v liste tiež tvrdí, že plavidlá napojené na Spojené štáty, Izrael, ako aj na „iných účastníkov agresie“, nespĺňajú podmienky. Agentúra Reuters pripomína, že po začiatku americko-izraelských útokov Irán obmedzil dopravu cez Hormuzský prieliv, kadiaľ prechádza približne pätina svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Medzinárodná námorná organizácia je zodpovedná za reguláciu bezpečnosti a ochrany medzinárodnej lodnej dopravy a prevenciu znečistenia. Jej členmi je 176 krajín sveta.
