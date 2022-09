Irán ľutuje, že sa Ukrajina rozhodla obmedziť diplomatické vzťahy

Teherán 24. septembra (TASR) - Iránu je ľúto, že Ukrajina znížila úroveň ich vzájomných diplomatických vzťahov na základe správ, že Irán dodáva Rusku vojenské drony. Vyplýva to z vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí zverejneného v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hovorca iránskeho rezortu diplomacie "odporučil" Ukrajine, aby "sa nedala ovplyvniť tretími stranami, ktoré sa snažia zničiť ich vzájomné vzťahy". Rozhodnutie Ukrajiny znížiť úroveň diplomatických vzťahov bolo podľa hovorcu "založené na nepotvrdených správach" a v zahraničných krajinách vyústilo do obrovskej "medializácie" .



Kyjev v piatok oznámil, že sa rozhodol podstatne znížiť počet iránskych diplomatov na Ukrajine a že odoberie akreditáciu iránskemu veľvyslancovi. Ukrajina to odôvodnila tým, že Irán posiela zbrane Rusku, čo prezident Volodymyr Zelenskyj označil za "kolaboráciu so zlom".



Irán v sobotu uviedol, že plánuje v reakcii na toto rozhodnutie Kyjeva prijať "primerané" kroky.



Ukrajinská armáda v sobotu uviedla, že na juhu Ukrajiny zostrelila v piatok najmenej sedem iránskych dronov vrátane šiestich "kamikadze" dronov Šáhid-136. K ich zostreleniu malo dôjsť v blízkosti prístavných miest Odesa a Pivdennyj.



Poradca ukrajinské prezidenta Mychajlo Podoľak v sobotu na sociálnej sieti Twitter napísal, že Irán podporuje Rusko tým, že "poskytuje zaostalej krajine moderné drony pre zabíjanie Ukrajincov".