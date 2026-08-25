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Irán má podľa ministra plán na boj proti novým americkým sankciám
Iránsky minister svojím vyjadrením reagoval na nové sekundárne sankcie, ktoré krátko predtým predstavil americký minister financií Scott Bessent.
Autor TASR
Teherán 25. augusta (TASR) - Iránsky minister hospodárstva Alí Madanízade v pondelok predpovedal ďalšiu porážku pre Spojené štáty a vyhlásil, že Teherán má „dvojročný plán“ na boj proti novým americkým sankciám. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Spravili všetko, čo mohli, aby otestovali odhodlanie iránskeho ľudu a predstaviteľov krajiny, ale zakaždým zlyhali. Zdá sa, že si želajú utrpieť ďalšiu porážku,“ povedal Madanízade v štátnej televízii.
„Na tieto plány sme čakali už dlho a vláda je a bola pripravená a má dvojročný plán na zvládnutie týchto udalostí,“ dodal.
Iránsky minister svojím vyjadrením reagoval na nové sekundárne sankcie, ktoré krátko predtým predstavil americký minister financií Scott Bessent. Cieľom takzvanej operácie Ekonomický vyvrheľ (Economic Outcast) je podľa jeho slov zablokovať všetky zdroje príjmov Iránu a naposledy varovať krajiny, aby s ním prerušili svoje obchodné väzby.
Rezort financií USA sa zameral na päticu sektorov - digitálne aktíva, technológie, zlato, letectvo a dopravu -, ktoré iránska vláda podľa neho využíva na podporu svojej ekonomiky. Ministerstvo zároveň uvalilo sankcie na takmer 60 subjektov, jednotlivcov a plavidlá.
Oznámenie Washingtonu prišlo takmer šesť mesiacov po vypuknutí vojny na Blízkom východe, ktorá medzičasom uviazla na mŕtvom bode. Agentúra AFP zdôrazňuje, že mierové rokovania medzi USA a Iránom sa zastavili a Teherán blokuje väčšinu lodnej dopravy cez kľúčový Hormuzský prieliv.
„Spravili všetko, čo mohli, aby otestovali odhodlanie iránskeho ľudu a predstaviteľov krajiny, ale zakaždým zlyhali. Zdá sa, že si želajú utrpieť ďalšiu porážku,“ povedal Madanízade v štátnej televízii.
„Na tieto plány sme čakali už dlho a vláda je a bola pripravená a má dvojročný plán na zvládnutie týchto udalostí,“ dodal.
Iránsky minister svojím vyjadrením reagoval na nové sekundárne sankcie, ktoré krátko predtým predstavil americký minister financií Scott Bessent. Cieľom takzvanej operácie Ekonomický vyvrheľ (Economic Outcast) je podľa jeho slov zablokovať všetky zdroje príjmov Iránu a naposledy varovať krajiny, aby s ním prerušili svoje obchodné väzby.
Rezort financií USA sa zameral na päticu sektorov - digitálne aktíva, technológie, zlato, letectvo a dopravu -, ktoré iránska vláda podľa neho využíva na podporu svojej ekonomiky. Ministerstvo zároveň uvalilo sankcie na takmer 60 subjektov, jednotlivcov a plavidlá.
Oznámenie Washingtonu prišlo takmer šesť mesiacov po vypuknutí vojny na Blízkom východe, ktorá medzičasom uviazla na mŕtvom bode. Agentúra AFP zdôrazňuje, že mierové rokovania medzi USA a Iránom sa zastavili a Teherán blokuje väčšinu lodnej dopravy cez kľúčový Hormuzský prieliv.